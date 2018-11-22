На рынке умеренный отскок. Лидерами роста вновь стали акции Аэрофлота (+6,46%). Хуже рынка торговались акции нефтегазового сектора. Лидеры снижения — префы Татнефти (-1,63%).

ЦБ отмечает необходимость жесткой монетарной политики. Регулятор видит риск нефтяных шоков и роста инфляционных ожиданий, в худшем случае готов допустить сценарий рецессии. Для борьбы с оттоком капитала, который негативно отразился бы на курсе рубля, регулятор готов сохранять жесткую денежно-кредитную политику как минимум до конца 2019 года. ЦБ ожидает большой объем ликвидности, не менее 2 трлн руб., у финансовых институтов в следующем году. Для ее абсорбирования Минфину придется также держать доходность ОФЗ на 4-5 п.п. выше инфляции, чтобы не вызвать переток средств в валюту.

Независимые АЗС заявляют о возможном кризисе. Они готовы на снижение операционной маржи до 10%, но при более невыгодных условиях уйдут с рынка. Исходом противостояния производителей и независимых АЗС, на мой взгляд, может стать перераспределение рынка в пользу увеличения доли сетей, контролируемых производителями. Они на горизонте года могут увеличить продажи на розничном рынке на 10-15%.

Ожидаю боковую динамику. Рынок в США закрыт, торговая активность будет низкой. Ожидания по индексу Мосбиржи: 2330-2360 пп. Ориентир по паре USD/RUB: 65,50-66,50.