Запасы нефти выросли меньше, чем в среднем за предыдущие восемь недель. По данным Минэнерго США (EIA), коммерческие запасы нефти за неделю 10–16 ноября выросли на 4,85 млн барр., до 446,9 млн барр. – выше медианы по опросу Bloomberg (плюс 3,45 млн барр.), но в пределах диапазона оценок аналитиков. Оценка API – падение на 1,55 млн барр. – не подтвердилась. Это девятая неделя роста запасов подряд, но рост замедлился по сравнению с предыдущей неделей (плюс 10,3 млн барр.) и со средним за предыдущие восемь недель (6 млн барр.). В Кушинге – базисе поставки для контрактов на сорт нефти WTI – запасы снизились впервые после восьми недель роста. Запасы бензина, по данным EIA, сократились на 1,3 млн барр., до 225,3 млн барр. вопреки ожиданиям аналитиков (плюс 0,1 млн барр.) и оценке API (плюс 0,7 млн барр.). Запасы дистиллятов уменьшились незначительно – на 0,08 млн барр. до 119,2 млн барр. Ожидалось падение на 2,5 млн барр. (Bloomberg) и 1,8 млн барр. (API).

Уровень переработки вырос, но пока недостаточен для снижения запасов нефти. Стратегические запасы нефти снизились на 0,76 млн барр. до 652,6 млн барр. В предыдущие шесть недель стратегический запас продавался в среднем в объеме 1,1 млн барр. в неделю. Добыча нефти, округленная до 0,1 млн барр./сутки, осталась без изменений неделя к неделе как в целом в США, так и в 48 штатах, – 11,7 и 11,2 млн барр./сутки соответственно. Чистый импорт нефти вырос на 0,18 млн барр./сутки до 5,59 млн барр./сутки. Переработка возросла неделя к неделе на 0,42 млн барр./сутки до 16,9 млн барр./сутки, но год к году – всего на 0,02 млн барр./сутки, или 0,1%. Объем неучтенной нефти снизился на 0,45 млн барр./сутки неделя к неделе до 0,15 млн барр./сутки, то есть немного больше, чем выросла переработка. Благодаря росту переработки накопление запасов замедлилось по сравнению с предыдущей неделей, но для прекращения роста запасов этого было недостаточно. Если на следующей неделе переработка вырастет так же, как за неделю 10–16 ноября, а продажи стратегического запаса прекратятся, то коммерческие запасы нефти могут остаться примерно на уровне прошлой пятницы.

Выросли поставки всех нефтепродуктов, кроме бензина. Загрузка НПЗ выросла на 2,6 п.п. неделя к неделе и на 1,4 п.п. год к году до 92,7%, однако остается довольно низкой на восточном побережье – 77%. Это позволяет надеяться на рост переработки в ближайшие недели еще на 0,4–0,5 млн барр./сутки после окончания плановых ремонтов. Поставки нефтепродуктов на рынок США выросли на 10% год к году, хотя и снизились на 5% с аномально высокого значения предыдущей недели до 21,3 млн барр./сутки. Основным драйвером были поставки «прочих нефтепродуктов», но данные по дистиллятам также были сильными – плюс 5,3% год к году до 4,27 млн барр./сутки. Единственным продуктом, поставки которого сократились, стал бензин – минус 4,3% год к году до 9,19 млн барр./сутки.