Разворот в динамике цен на нефть (несмотря на очередное увеличение товарных запасов в США, сорт Brent за день подорожал на 1,4%) и акций американских технологических компаний, а также слухи о том, что Федрезерв может снизить темпы ужесточения денежно-кредитной политики, вызвали заметное улучшение настроений в ходе вчерашних торгов. По сообщению новостного агентства MNI, ссылающегося на нескольких высокопоставленных представителей ФРС, декабрьское повышение ставки по федеральным фондам можно считать практически гарантированным, однако в ближайшее время регулятор может рассмотреть возможность как минимум временной паузы в повышении ставки, которая может быть сделана в марте 2019 г. Как пишет MNI, причина этого заключается в том, что все большее число членов FOMC считают, что инфляция в США близка к достижению или уже достигла пика, и делать денежно-кредитную политику избыточно жесткой и ограничивающей экономический рост не имеет никакого смысла.

Большинство валют развивающихся стран на этом фоне торговались в положительном ключе, укрепившись к доллару на 0,3–1,3% (тем более что индекс DXY по итогам дня снизился на 0,1%). Тем не менее исключения были и здесь. В частности, бразильский реал и индонезийская рупия подешевели на 0,9% и 0,1% соответственно. Глобальные рынки акций в основном завершили сессию в положительной зоне: индекс MSCI EM прибавил 0,3%, Shanghai Composite – 0,2%, DAX – 1,6%, S&P500 – 0,3%. Доходности казначейских облигаций США накануне Дня благодарения закрылись почти без изменений, в том числе 10-летние UST – на отметке 3,06%.

Рубль после недавнего отставания вновь оказался в числе лидеров, укрепившись к доллару на 0,7%, до 65,68. Котировки risk-reversals в паре доллар/рубль и показатели вмененной волатильности вчера в основном снижались и во многих случаях почти достигли уровней середины августа, на наш взгляд, сигнализируя о дальнейшем улучшении настроя инвесторов по отношению к динамике рубля в ближайшие недели.