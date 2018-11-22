Россия остается в авангарде диверсификации валютных резервов, активно наращивая свой золотовалютный фонд. Но даже не смотря на это, а также на позитивный эффект роста цены на нефть, рубль слабеет, в первую очередь в связи с санкциями США.

ЦБ РФ зафиксировал увеличение золотовалютных запасов в третьем квартале 2018 года на 54 тонны, что привело к тому, что Россия седьмой год подряд остается крупнейшим покупателем золота в мире. Россия находится на пятой строчке в рейтинге держав с самым большим золотовалютным запасом (за США, Германией, Италией и Францией, и выше Китая). Россия, вероятно, останется лидером по закупкам золота, особенно в свете угрозы введения новых санкций с Запада.

Спрос на ключевые розничные активы (монеты и слитки) в мире был неоднозначным. Общий объем инвестиций в розничную торговлю (как монеты, так и слитки) повсеместно увеличивался в годовом исчислении на региональной уровне, за исключением Южной Америки и Мексики. Самый низкий ценовой показатель за 2018 год зафиксирован в середине августа и составил $1174 за тонну, что является минимумом с начала 2017 года. На момент написания исследования тонна золота торгуется в районе $1230 и аналитики предполагают, что это может быть низшей отметкой. Спрос на ювелирные изделия во всем мире вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, тогда как производство упало на 1%.

В госсекторе продолжается процесс диверсификации валютных резервов в связи с обеспокоенностью относительно курса доллара, торговой политики Соединенных Штатов и валютных кризисов некоторых развивающихся экономик. На момент подготовки отчета покупки государственными структурами составили 322 тонны, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За третий 2018 года квартал центробанки по всему миру купили 127 тонн золота, что является самым большим квартальным показателем с третьего квартала 2015 года.

Предположительно, государственные закупки золота могут составить около 450 тонн и превзойти показатели 2017 года.

Долгосрочные опасения по поводу напряженности в торговле в ЕС остаются, и хоть ни одно из них не претворилось в жизнь, но и не развеялось. Этот устойчивый фон, связанный с деятельностью центральных банков, дал золоту возможность вырасти выше $1180. Аналитики предполагают, что в четвертом квартале цена за тонну золота составит в среднем $1224, что приведет к среднему годовому показателю в $1285.