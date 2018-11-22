Рубль будет поддержан увеличением продаж валюты экспортерами в связи с концом квартала. Возможно, рублю также поддержку окажут цены на нефть (если ОПЕК+ договорится о новом сокращении поставок нефти) и геополитика (если встреча Трамп-Путин в конце ноября пройдет в позитивном ключе).

Однако на рубль также будут оказывать давление несколько факторов — рост спроса на валюту в связи с увеличением платежей по обслуживанию внешнего долга, приближением пика туристического сезона, а также длинных выходных. Также рубль может негативно реагировать на возможное нарастание проблем в мировой экономике и сохранение геополитических рисков (санкции). В случае отсутствия договоренностей на декабрьской встрече ОПЕК+ цены на нефть могут продолжить снижение — это окажет давление на рубль.

Я ожидаю, что в декабре курс рубля к доллару будет находиться в коридоре 64,5-66,5 руб/долл, к евро — 74-76 руб/евро.