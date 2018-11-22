Американский фондовый рынок под давлением, риски торговых войн опять беспокоят инвесторов. Тем не менее, интерес инвесторов и к рублю значительно вырос – Минфину впервые с августа удалось полностью разместить весь предложенный выпуск ОФЗ, что может говорить о снижении опасений по новым санкциям. Судя по всему, рынок возлагает надежды на встречу Д.Трампа и В.Путина 30 ноября в Аргентине.

Американский рынок вновь падает – аппетит инвесторов к риску снижается

На этой неделе фондовый рынок США вновь под давлением: индекс S&P500 снизился на 4% до уровня 2630. Перспективы торговых войн опять волнуют рынки. Хотя сохраняются надежды, что США и Китай смогут договориться на встрече G20 30 ноября; но рынок пугают обвинения в краже технологий, поступающие из США в адрес Китая. В результате, аппетит инвесторов к защитным активам вырос, цены на золото сейчас находятся вблизи двухнедельных максимумов. Курс евро снизился с 1,147 до 1,135 евро/$, кроме рисков торговой войны, на него повлияли также новости из Европы, где еврокомиссия не исключает введение санкций в отношении Италии в случае, если документ о бюджете будет противоречить соглашению ЕС о налоговой и бюджетной политике. С учетом того, что ранее Италия заявила о том, что не планирует менять свои планы по бюджету, риски дальнейшего ослабления евро на краткосрочном горизонте возрастают.

Правительство Великобритании недовольно вариантом «мягкого» Brexit

Фунт стерлингов вторую неделю подряд продолжает падать, ослабнув с 1,300 до 1,273 фунт/$. Первая причина связана со слабыми данными по динамике розничных продаж в Великобритании. Они снизились на 0,5% м/м в октябре против ожиданий роста на 0,2% м/м. Во-вторых, правительство Великобритании недовольно предложенным вариантом «мягкого» Brexit. Как недавно сообщила газета Guardian, 11 из 25 опрошенных министров британского правительства выступили против данного формата соглашения. Ранее британский министр по вопросам Brexit Д.Рааб даже подал в отставку в знак несогласия с «мягким» Brexit. Тем не менее, пока рынки оценивают вероятность принятия данного соглашения в 70%. 25 ноября состоится экстренный саммит ЕС по Brexit, где, как ожидается, представители ЕС одобрят предложенное соглашение.

Цены на нефть достигли минимумов с февраля 2018 г

Цены на нефть продолжают снижаться и уже достигли 62-63 $/барр., что является минимумом с февраля 2018 г. Падение обусловлено ростом опасений о переизбытке предложения нефти при снижении спроса, так, запасы нефти за неделю в США выросли на 4,8 млн барр. при прогнозе роста на 3,5 млн барр. Тем не менее, эксперты настроены оптимистично по ценам на нефть на 2019 г., т.к. маловероятно, что США отменят санкции против Ирана, а ОПЕК+ могут продлить соглашение об ограничении добычи нефти.

Инвесторы вновь обратили внимание на российские активы

Рубль продолжает игнорировать падение цен на нефть и за неделю укрепился более чем на 2% до 65,7 руб./$. Поддержку ему оказывает как налоговый период, который закончится только 26-28 ноября, так и снижающиеся опасения по санкциям. Дополнительное давление на Россию сейчас не имеет внутренней политической мотивации в США, а ожидаемая 30 ноября полноформатная встреча президентов России и США на саммите G20 в Аргентине выглядит хорошей новостью. Интерес инвесторов к российским активам растет. Так, в среду Минфину впервые с начала августа удалось в полном объеме разместить весь объем ОФЗ, при этом спрос превысил предложение более чем в 2,5 раза. Торговый диапазон на неделю нам представляется как 64,8-66,8 руб./$.