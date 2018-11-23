Из-за выходного дня в США, где отмечали День благодарения, активность на внутреннем валютном рынке была низкой. Курс рубля незначительно вырос к доллару и снизился против единой валюты.

На глобальном рынке Форекс внимание спекулянтов и инвесторов было приковано к новостям по Brexit и Италии. В связи с этим российская валюта проигнорировала падение цен на нефть. Объемы на нефтяном рынке были низкими на фоне празднования Дня благодарения в США.

В пятницу американские биржи проведут короткую сессию. Перед выходными объёмы на Форекс и Московской бирже останутся пониженными. На сегодня по рублевым парам сохраняю вчерашние ценовые диапазоны: 65,40-66,20 руб. для доллара и 74,55-75,35 руб. — для евро.