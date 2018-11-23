Британский фунт поднялся к максимуму полутора недель в паре с долларом США сразу после того, как Великобритания и ЕС сообщили о достижении ряда договоренностей по нюансам Brexit. Речь идет о соглашениях, которые формируют будущее связи между сторонами – после того, как Лондон покинет границы Евросоюза. Это позитив для GBP и английской финансовой системы.

Теперь премьер-министр Тереза Мэй будет использовать эффект от этих успешных переговоров в дальнейшем обсуждении и внутри Кабинета министров, где слишком много несогласных, и с представителями ЕС, которые все еще желают «откусить» кусок побольше от британского кошелька.

Официальный саммит ЕС пройдет уже в это воскресенье, и там предполагается подписание чернового варианта соглашения между Евросоюзом и Великобританией по Brexit. Это очень важно для фунта стерлингов и британского бизнеса, который именно сейчас планирует производство на будущий год.

Пара фунт/доллар утром в пятницу торгуется около 1,2880 при вчерашнем пике на отметке 1,2928. Не исключено, что уже в ближайшие дни, подгоняемый хорошими новостями, фунт поднимется в область 1,2950-1,3000 – если, конечно, ЕС подпишет это соглашение.