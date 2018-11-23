В отсутствие заокеанских игроков фондовые рынки Европы в четверг завершили торги на отрицательной территории на фоне продолжающихся проблем с итальянским бюджетом и опубликованного протокола заседания ЕЦБ, согласно которому регулятор подтвердил намерение завершить программу скупки облигаций объемом 2,6 триллиона евро до конца текущего года.

Немецкий DAX снизился на 0,94%, французский CAC 40 потерял 0,75%, британский FTSE 100 упал на 1,28%. Фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 закрылся в красной зоне, снизившись на 0,61%.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 1,54%, закрывшись на отметке $62,52.

Основной темой на рынке нефти остается вопрос, будет ли ОПЕК в связи с резким падением цен на "черное золото" снижать объемы добычи и если будет, то на сколько.

Так, по сообщению Bloomberg, Саудовская Аравия из-за сезонного снижения спроса в декабре ожидает сокращения поставок нефти на 500 тысяч баррелей в сутки по сравнению с ноябрем, а в январе королевство может снизить экспорт нефти еще сильнее.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,49%, закрывшись на отметке 2369,53 п. В текущей ситуации локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2350 — 2325 пунктов, сопротивления расположены на 2385 и 2400 пунктов.

В настоящий момент локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находятся на отметках 112500 и 110000 пунктов. Сопротивление расположено на уровне 114000, при проходе которого инструмент может прибавить порядка 2000 пунктов.

По итогам прошедшей торговой сессии рубль закрылся на отметке 65,62, прибавив 0,02% по отношению к американскому доллару.

На данном этапе локальным сопротивлением в паре рубль-доллар по-прежнему выступает отметка 66,25. Поддержки находятся на 65,50 и 65.