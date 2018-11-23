Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с существенным понижением около 0,5%, в диапазоне 2355-2360 п. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2350, 2340 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2370, 2380 п.
После негативного старта торгов индекс МосБиржи может продолжить свое падение к ближайшему значимому уровню поддержки 2350 п. Этому способствует явное утреннее ухудшение состояния внешнего фона.
Выхода ключевой иностранной статистики сегодня не запланировано. Кроме того, на рынке акций в США будет «короткий» торговый день, что подразумевает пониженную активность нерезидентов. Поэтому во второй половине дня вероятен переход индекса МосБиржи в состояние консолидации.