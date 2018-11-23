Внешний фон перед началом торгов на российском рынке сегодня оцениваем как нейтральный. В отсутствие инвесторов из США индексы Мосбиржи и РТС вчера укреплялись. В пятницу торговая активность останется умеренной. Американские площадки будут работать, но в усеченном режиме. Настораживает снижение на фондовом рынке Китая в ходе азиатских торгов, которое составляет более 2%, что связано с публикацией ВТО, отметившей рекордные ограничения на импорт со стороны стран G20. С мая по октябрь 2018 из-за торговых войн потери превысили $480 млрд. Учитывая, что Китай является основным мировым экспортером, статистика весьма негативна для инвесторов.

При этом Пекин продолжает стимулировать экономику и финансовые рынки страны с помощью различных методов. В частности, институциональные инвесторы, по решению властей, были на 3 года освобождены от уплаты НДС и корпоративного налога на прибыль с купонного дохода по облигациям. Тем самым интерес к бумагам должен увеличиться, но незначительно. Трамп вчера сообщил, что не исключает заключение сделки с Китаем «на полях» саммита G20, однако эти заявления вряд ли могут обнадеживать, так как по данному вопросу от Белого дома поступает противоречивая информация.

Нефть в ходе азиатской сессии сегодня обновила минимум с начала 2018 года. Глава Минэнерго Саудовской Аравии попытался обнадежить трейдеров, заявив, что страна не будет перенасыщать рынок, а лишь удовлетворит текущие потребности, но это не остановит участников торгов от продаж. Рынку необходима информация о декабрьском заседании ОПЕК.

Акции «Распадской» завершили вчерашний день в минусе и сегодня должны продолжить снижение после того, как в повестку заседания совета директоров не был включен вопрос о дивидендах. Напомним, что рост последних дней был связан как раз с ожиданиями выплат после отказа от них по итогам прошлого года. Московская биржа сообщила, что с 30 ноября будут приостановлены торги акциями «АВТОВАЗа». Рекомендуем продать бумаги до наступления этого момента.

«МОЭСК» представил довольно неплохой отчет по итогам 9 мес. 2018 года, увеличив выручку на 7%, а операционную прибыль на 17%. Чистый денежный поток увеличился, что не помешало акциям компании продолжить снижение. На наш взгляд, это связано с большим долгом компании, а также с низкой оценкой всего сектора в данный момент. Сегодня ожидаем ВОСА «Северстали», где будут утверждены дивиденды за 9 мес. 2018.