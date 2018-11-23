Рынок акций РФ и рубль в начале торгов снизятся. Сползание рынка нефти будет оказывать давление на стоимость российских активов.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается снижение индекса Мосбиржи на 0,5% в диапазоне 2355-2360 пунктов, в качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2350 и 2340, значимыми сопротивлениями останутся отметки 2370 и 2380, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Утреннее снижение нефти с тестированием минимумов с февраля текущего года может привести к ослаблению рубля в начале торгов, считает Вадим Иосуб из компании "Альпари".

Ожидаемый дневной диапазон для доллара — 65-66,3 рубля, для европейской валюты — 74,1-75,6 рубля, оценил он.

Прогноз по доллару на сегодняшние торги: 65,5-66 рублей, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Торги акциями в США в четверг не проводились из-за празднования в стране Дня благодарения.

Фьючерсы на фондовые индексы США с утра снижались на 0,4-0,7%. Азиатские биржи при этом менялись разнонаправленно в пределах 1,9%, китайский Shanghai SE Composite Index снижался на 1,9%.

Стоимость нефти на утренних торгах снижалась на 1,2%, до 61,86 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро колебался на уровне 1,1416 доллара против 1,1402 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в четверг повысился на фоне устойчивого рубля. Снижение рынка нефти не смогло преломить тенденцию к росту котировок российских акций на фоне выходного в США, где отмечался День благодарения.

По итогам дня рублевый индикатор Мосбиржи повысился на 0,49%, до 2369,53 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,97%, до 1138,38 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга снизился на 4 копейки — до 65,62 рубля, евро повысился на 9 копеек — до 74,85 рубля.