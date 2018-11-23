Российский рынок акций вчера прибавил почти 0,5% при падающих американских фьючерсах и ценах на нефть и сумел закрепиться выше важного уровня 2360. Но сегодня в первой половине дня эта отметка с высокой вероятностью не устоит: внешний фон складывается негативным.

Порядка 0,2% теряются сейчас американские фьючерсы, но самое плохое, что нефть ушла ниже отметки 62 доллара и «нефтянка» будет тащить вниз весь рынок. Сильной поддержкой для «черного золота» является диапазон 60-60,5 доллара, но для такого снижения поводов пока не видно.

Многое для нефти и индекса Мосбиржи определится после открытия американского рынка акций, который вчера не торговался из-за праздника. Вчера, кстати, наиболее сильное нисходящее движение по нефти опять пришлось на время работы американских инвесторов – видимо те из них, кто выбрал между праздником и работой последнее, вновь продавали нефтяные контракты.

Удивительно другое: обычно в ходе азиатских и европейских торгов нефть уверенно подрастает. Так было последние две недели, но вчера и сегодня тенденция сменилась, поэтому открывать вечером лонги по нефти в расчете на ее утренний отскок становится опасным.

Рубль вчера слабо изменился, так и не смог закрыться ниже отметки 65,5. Сегодня ситуация на валютном рынке складывается в пользу рубля: доллар слабо снижается к основным валютам, но этот позитив будет скомпенсирован упавшей нефтью. Поэтому динамика рубля будет определять объемом потребностей крупных экспортеров в рублях для расчетов с бюджетом.

Мы ожидает, что рубль сегодня не выйдет из узкого коридора 65,3-65,9 руб за доллар.

При этом мы не ждем влияния «фактора пятницы» на рублевые инструменты: политические риски в последнее время значительно уменьшились, а в выходные не ожидается каких-либо существенных событий, способных повлиять на котировки.