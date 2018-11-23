Общая торговая активность на рынках вчера была небольшой в связи с праздничным выходным в США. Аппетит к риску, который в среду улучшился, остался в целом высоким, благодаря чему большинство фондовых и валютных рынков завершили день в положительной зоне. Дополнительным фактором поддержки для валют послужило снижение индекса доллара (-0,2%), давление на который, в свою очередь, оказало укрепление фунта стерлингов и евро (+0,8% и +0,2% соответственно) на новостях о том, что Великобритания и Евросоюз согласовали торговую сделку, которая должна смягчить побочный эффект от Брекзита. С точки зрения валют некоторых развивающихся стран ситуацию подпортила коррекция в нефти, цена которой во второй половине дня без видимых триггеров развернулась вниз (в итоге баррель Brent подешевел на 1,4%). По результатам сессии китайский юань ослаб к доллару на 0,1%, индонезийская рупия, наоборот, укрепилась на 0,2%, а лучший результат показали южноафриканский ранд и индийская рупия, прибавившие 1,0–1,1%. Существенную поддержку ранду оказала новость о том, что центробанк страны впервые за три года повысил ключевую ставку на 25 бп. Мексиканское песо и бразильский реал отстали от рынка, подешевев к доллару на 0,2–0,3%.

В течение большей части дня рубль был в числе лидеров среди валют развивающихся рынков – на внутридневном максимуме его курс к доллару достигал 65,45 – но ближе к вечеру из-за разворота на нефтяном рынке также начал терять позиции и в итоге закрылся на отметке 65,64 (+0,1%). Объем торгов в USDRUB_TOM составил всего 2,1 млрд долл., однако мы полагаем, что сегодня, с возвращением на рынок американских инвесторов, а также в связи с предстоящими в понедельник налоговыми выплатами обороты, скорее всего, возрастут.