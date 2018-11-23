Тинькофф банк (TCS LI: ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $26,5/ГДР) в понедельник, 26 ноября, представит финансовые результаты за 3К18 по МСФО. По нашему прогнозу, прибыль вырастет на 34% г/г при сильном ROE на уровне 73,6% на фоне сильного роста кредитного портфеля и увеличения объемов транзакционного бизнеса. Наш прогноз чистой прибыли на 3% опережает консенсус-прогноз; таким образом, мы ожидаем, что отчетность поддержит акции компании. В ходе телефонной конференции мы считаем, что инвесторов будет интересовать обновленная информация о качестве активов, прогноз на 4К и более отдаленную перспективу. Мы считаем, что из-за сезонно слабой стоимости риска в 4К18 консенсус-прогноз прибыли на 2018 г. и прогноз менеджмента могут быть повышены.

Наш прогноз ключевых цифр:

Чистый процентный доход за 3К18 составит 15 млрд руб. (+23% г/г, +6% к/к). Этот рост должен быть вызван сильным ростом кредитного портфеля (по нашей оценке, он составит 25% с начала года и 10% к/к, исходя из отчетности по РСБУ). В то же время, так как кредиты наличными продолжают расти (+46% к/к и в 3,6 раз выше с начала года), мы ожидаем, что средняя доходность по кредитам снизится на 1,2 п.п. к/к. Этот негативный эффект отчасти должен быть нейтрализован ростом остатков по счетам предприятий малого бизнеса (так как стоимость фондирования в этом сегменте составляет всего 3% против более 6% по банку в целом). Таким образом, мы ожидаем умеренного снижения ЧПМ на 0,3 п.п. к/к (2,4 п.п. г/г) в 3К18.

Мы прогнозируем комиссионный доход за 3К18 на уровне 4,7 млрд руб. (+87% г/г, +22% к/к), главным образом, на фоне увеличения объемов транзакционного бизнеса с предприятиями малого и среднего бизнеса. В итоге операционный доход должен составить 21,4 млрд руб. (+38% г/г, +10% к/к) в 3К18.

Операционные расходы за 3К18 вырастут на 40% г/г и на 9% к/к до 9,4 млрд руб., главным образом, на фоне найма новых сотрудников и расходов на привлечение клиентов. Это предполагает коэффициент расходы/доходы на уровне 43,9% (+0,7 п.п. г/г, —0,3 п.п. к/к).

Отчисления в резервы за 3К18 составят 3,3 млрд руб. (+50% г/г, +7% к/к). Это соответствует стоимости риска в 3К18 на уровне 6,7% (+0,6 п. п. г/г, +0,1 п. п. к/к). В итоге стоимость риска за 9М18 должна сохраниться на уровне 6,9%, что немного ниже прогноза менеджмента на 2018 г. примерно в 7%. При этом мы считаем, что коэффициент покрытия кредитов 3 стадии сохранится на устойчивом в квартальном сопоставлении уровне 140%.

В итоге мы ожидаем, что чистая прибыль за 3К18 составит 6,7 млрд руб., (+34% г/г, 12% к/к), что на 3% выше консенсус-прогноза. Это предполагает ROAE на уровне 73,6% в 3К18 (+19,9 п. п. г/г, +4,3 п.п. к/к).

Промежуточные дивиденды в размере $0,27/ГДР предполагают доходность на уровне 6,4% в годовом выражении. В соответствии с дивидендной политикой Тинькофф Банка и исходя из опыта предыдущих кварталов, мы ожидаем, что примерно половину своей прибыли за 3К18 банк направит на выплату дивидендов акционерам.