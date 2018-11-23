Инвесторы, торгующие на понижение, взяли передышку около статистически важного уровня 2640 перед праздником Дня благодарения, по случаю которого биржи США не работали 22 ноября.

Торги стали нервными, о чём свидетельствует число попыток краткосрочного разворота непосредственно до и после максимума 2940,91. Так же было в 2011 году — в пределах 1100-1300, и в 2016 году — в пределах 1850-2150 пунктов. Сегодня причины во внешней торговле и в коррекции ожиданий относительно EPS компаний в следующем квартале.

Проверки на прочность всю весну 2017-го и осенью 2018 года придают важность уровню 2640, пробой ниже которого рискует оформить разворотную формацию и открыть путь к поддержке канала через минимумы 2009, 2011 и 2016 годов, которая сегодня в районе 2300.

Волны падения S&P 500 в восходящем тренде, действующем выше 2300, обычно в пределах 23,6%. Уровень коррекции Фибоначчи на 11,4% роста с минимума 668,62 к вершине 2940,91 остаётся на 2682 пунктах. Говорить о его прорыве пока рановато, хотя проверка на прочность уже ведётся, и следующий уровень коррекции на 23,6% роста 2009-2018 годов находится на 2405 пунктах.

Пока экономика США находится в начальной фазе роста, коррекция к 2405 может быть чрезмерной, тем не менее нервозность движения индекса в последнее время выглядит настораживающе. 14-периодичный трендовый индикатор среднего направленного движения (ATR) на графике шагом день показывает значения уверенно выше 32 с середины октября 2018 года, чего не было с середины мая 2018 года. Это свидетельствует о силе предшествовавшего движения в сторону понижения. Осциллятор относительной силы (RSI) той же периодичности находится в нормальной для периода медленного понижения области 56-30, что говорит о рисках сохранения курса на юг. Тринадцатидневная скользящая средняя (МА) осталась на 2730,35 пункта, 50-дневная средняя 2799,26 пробита в сторону понижения, и от 100-дневной около 2818 индекс успешно ушёл вниз 12-13 ноября. Эти сигналы о возможности продолжить снижение наталкиваются на неуступчивость 200-дневного мувинга около 2760,5, уверенный пробой ниже которого наступит только в районе 2571.

Сегодня рынок обсудит договорённость ЕС и Великобритании по Brexit и другие вопросы мировой повестки дня, в том числе приглашение руководителей европейского автопрома в Белый дом в обход ЕС и 13-ю встречу Большой двадцатки в Буэнос-Айресе, Аргентина, с 30 ноября по 1 декабря.

Самый захватывающий вопрос заключается в том, что лучше: пошлины 25%, 10% или вообще без них? Среди части сторонников свободной торговли набирает популярность мнение о том, что, пожив полгода-год с 10%-ными пошлинами на импорт из КНР и с повышенными тарифами на ввоз автомобилей, США сами убедятся в том, возрастут ли доходы бюджета. Для биржи это означает достаточно высокую вероятность замедления экономики. В предвыборный год (2019/2020) рынок обычно растет, но перед ним, в 2018-2019 году, нас ждёт много интересного.