Суммарные капиталовложения АЛРОСА на семь лет запланированы в объеме 168 млрд руб., причем предусмотрено их постепенное уменьшение с 32 млрд руб. в 2018 году до 26-29 млрд руб. ежегодно в 2019-2021 годах и до 15-20 млрд руб. — в 2022-2024 годах. Мы обращаем внимание на то, что за 9М18 АЛРОСА направила на капиталовложения 20,8 млрд руб. и во время телефонной конференции, посвященной результатам за 3К18, подтвердила свой прогноз совокупного показателя на весь год на уровне 28 млрд руб. Мы полагаем, что компания выполнит свой прогноз на 2018 год, а значит, по сравнению с показателями, заложенными в инвестиционную программу, потратит на 4 млрд руб. меньше запланированного. Между тем годовые капиталовложения, заложенные на 2019-2020 годы, ниже нашего прогноза, который равен примерно 28-30 млрд руб.

Суммарные капиталовложения, предназначенные для алмазодобывающего сегмента, в 2018-2024 годах запланированы на уровне 123 млрд руб., что равняется 75% от общего показателя. Капиталовложения в расширение производственных мощностей составляют 40% (48 млрд руб.) от совокупных инвестиций алмазодобывающего сегмента (это меньше, чем в 2014-2017 годах, когда эта доля превышала 50%). Ключевые проекты по расширению производственных мощностей на 2018-2024 годы включают разработку Верхне-Мунского месторождения (14,1 млрд руб.), завершение строительства рудника глубокого залегания "Удачный" (12,5 млрд руб.) и разработку сверхглубинных горизонтов на подземном руднике "Интернациональный" (4,9 млрд руб.; запуск запланирован на 2021 год, выход на проектную мощность предполагается в 2024 году). АЛРОСА ожидает, что внутренняя норма доходности у всех проектов будет находиться на уровне 22-52%. В целом мы считаем, что капиталовложения в расширение производственных мощностей достаточно низкие и позволят АЛРОСА выйти на средний уровень ежегодного производства в 38 млн карат.

АЛРОСА планирует в 2035 году завершить отработку карьера "Юбилейный" и в 2036 году перейти на добычу подземным способом. Выход на проектную мощность ожидается в 2039 году (1,8 млн т руды). Сооружение подземного рудника начнется в 2028 году. Информации о капиталовложениях нет, однако АЛРОСА рассматривает возможность обращения за господдержкой, т. к. проект, по оценкам, будет весьма капиталоемким.

По данным СМИ, восстановление рудника "Мир" в инвестиционной программе не учитывается, поскольку, как указано в документе, у компании пока нет утвержденных технических решений по этому проекту.

В 2018-2024 годах на баланс планируется поставить новые запасы в объеме 154 млн карат. Это меньше потенциального объема истощения имеющихся сейчас запасов в течение указанного периода — около 260 млн карат, если моделировать годовой объем добычи на уровне 38 млн карат.

Мы положительно оцениваем решение компании ограничить капиталовложения и сосредоточиться на инвестиционной доходности и дивидендах в ситуации, когда появляются долгосрочные риски, обусловленные развитием производства искусственных алмазов. При текущем обменном курсе и средней цене реализации алмазов ювелирного качества около $150-170 за карат мы можем рассчитывать, что в 2019-2020 годах АЛРОСА получит неплохую доходность свободных денежных потоков — более 15%. Задолженность компании сейчас близка к нулю, поэтому мы допускаем, что она может распределить в виде дивидендов около 100% свободных денежных потоков.

Мы рассчитываем, что АЛРОСА более подробно расскажет о своей долгосрочной инвестиционной программе на "дне инвестора", который может состояться в марте 2019 года, говорится в обзоре Sberbank Invesrment Research.