Сервис bringly.ru запущен в бета-режиме. Яндекс.Маркет, совместно принадлежащий Яндексу (YNDX US – рекомендация пересматривается) и Сбербанку (SBER RX – ПОКУПАТЬ), вчера объявил о запуске площадки для трансграничной онлайн-торговли. Пока что сервис, получивший название bringly.ru, запущен в бета-режиме. Он работает по модели маркетплейса и предлагает покупателям товары из Турции, Южной Кореи, Китая, Германии, Великобритании и других стран в разных категориях.

Площадка будет пытаться конкурировать с AliExpress. Яндекс.Маркет является одним из ведущих агрегаторов онлайн-торговли на российском рынке. В конце прошлого года было заключено соглашение о создании СП между Яндексом и Сбербанком, который инвестировал в Яндекс.Маркет 30 млрд руб. в обмен на 50-процентный пакет. Ранее компания в дополнение к своей основной площадке «Яндекс.Маркет» запустила маркетплейс «Беру» с товарами от российских поставщиков. В сентябре другой крупнейший игрок российского интернет-рынка – Mail.Ru Group (MAIL LI – ПРОДАВАТЬ) также объявил о создании СП в области интернет-торговли и коммерции с группой Alibaba, МегаФоном и РФПИ на основе AliExpress Russia, который в настоящее время является лидером кросс-граничной онлайн-торговли в России.

Российские интернет-компании расширяют присутствие в сегменте трансграничной торговли. Выход ведущих российских интернет-компаний в сегмент трансграничной онлайн-торговли позволит им усилить позиции на перспективном рынке электронной коммерции. Мы ожидаем, что AliExpress Russia и Яндекс.Маркет в среднесрочной перспективе имеют хорошие шансы стать лидирующими игроками этого рынка. В настоящий момент наша модель для Яндекса пересматривается.