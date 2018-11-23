В отсутствие торгов в США по случаю дня благодарения пара EURUSD оставалась в весьма узком торговом диапазоне накануне, консолидируясь в районе отметки 1.14. Европейская валюта заканчивает неделю на более крепких уровнях, несмотря на продолжающуюся конфронтацию ЕС и Италии по вопросу итальянского бюджета. Напомним, что ранее ЕС не утвердил проект итальянского бюджета, инициировав дисциплинарные процедуры против Италии. Реакция рынков, тем не менее, была крайне сдержанной. Причина, вероятно, заключается в том, что дисциплинарные процедуры ЕС крайне растянуты во времени, и их краткосрочное влияние весьма ограничено.

Сегодня в центре внимания для пары EURUSD динамика европейских индексов деловой активности PMI. По нашим ожиданиям, данные покажут очередное замедление европейской экономики, что может несколько ослабить позиции евро, вернув пару ниже отметки 1.14. Британский фунт накануне несколько укрепил свои позиции в паре с USD (0.7%) на новостях о том, что ЕС и Великобритания согласовали декларацию по Brexit. Тем не менее, у фунта по-прежнему сохраняются риски ослабления, поскольку ключевой вопрос в теме Brexit – ратификация соглашения британским парламентом, который пока настроен довольно враждебно к текущему проекту соглашения.

Рубль сохраняет относительную стабильность в основных торгуемых парах, продолжая игнорировать негативную динамику нефтяных цен. Поддержку национальной валюте оказывают приближение пика налоговых выплат и острожный оптимизм в отношении рисковых активов (индекс валют развивающихся рынков JP Morgan EMCI Index с начала недели подрос на 0.2%). Также необходимо отметить, что сопротивляемость рубля к внешним раздражителям в последнее время повысилась на фоне переоценки санкционных рисков. Сегодня на фоне ожидаемого снижения PMI (индексы деловой активности) в Еврозоне, рубль может чувствовать себя более уверенно в паре с единой европейской валютой. Краткосрочными ориентирами по паре UDSRUB продолжат выступать отметки 65.4-66.4.