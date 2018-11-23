Американский рынок акций завершил торги 21 ноября в плюсе, хотя и вдали от максимумов дня. Тем не менее индексам удалось компенсировать часть потерь, понесенных в начале недели. NASDAQ лидировал по темпам роста с результатом +0,9%, S&P 500 поднялся на 0,3%, а Dow завершил сессию без изменений. Лучше рынка торговались представители циклических секторов, а защитные сектора закрылись в минусе. Доллар слабел по отношению к большинству мировых валют, а евро в паре с ним вырос до $1,1400.

Мировые фондовые площадки сегодня находятся под давлением распродажи в Китае. Шанхайский CSI 300 теряет больше 2%, гонконгский Hang Seng опускается на 0,5%. Катализаторами снижения послужили опасения относительно атаки властей США на компанию Huawei, а также новости о возможном использовании девальвации юаня в качестве одного из аргументов на предстоящих в конце месяца переговорах Китая и США. Риски торговых войн снова выходят на первый план перед встречей лидеров двух стран.

Японские площадки сегодня закрыты на выходной. Европейские биржи торгуются в нуле из-за несогласия Испании с планом выхода Великобритании из Евросоюза в части дальнейшего использования ею Гибралтара.

Доходность по казначейским облигациям США сегодня открыла торги в небольшом плюсе, золото дешевеет. Нефтяные котировки продолжают снижение, баррель Brent стоит меньше $62. Укороченный торговый день на рынке акций США, который продлится до 21:00 мск, обещает низкую ликвидность и сокращенные объемы. Аппетит к риску в преддверии выходных может быть сдержанным. Важной экономической статистики сегодня не запланировано. По нашим прогнозам, индекс S&P500 снизится на 0,3%, до 2640 пунктов.