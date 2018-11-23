Общий объём депозитов физлиц в сентябре сократился на 0,7%. Значение показателя прироста средств населения «год к году» снизилось с 6,6 до 5,8%. Что касается валютной структуры вкладов, то их рублёвая часть сократилась на 0,7% (+8,8% г/г), а валютная – на 0,5% (-6,9% г/г).

В результате бегства клиентов от санкционных рисков, основными «проигравшими» стали крупнейшие банки, контролируемые государством.

Особый случай представляет собой движение средств физлиц-резидентов в последние несколько месяцев по счетам в Ситибанке.

Так, в июле объём поступлений на текущие рублёвые счета оказался в 2,3 раза большим, нежели в обычной ситуации. В результате объём рублёвых депозитов на конец периода вырос в 3,7 раза. Но два последующих месяца можно было наблюдать уход этих средств из банка. В августе аналогичная ситуация сложилась со средствами в иностранной валюте, когда поступления на текущие счета физлиц-резидентов выросли в 4,6 раза по сравнению с обычными значениями. При этом уход этих средств из банка начался в том же месяце. Наиболее вероятным объяснением такой аномальной динамики, на наш взгляд, является продажа клиентами Ситибанка крупных пакетов российских ценных бумаг – как рублёвых, так и валютных, в ожидании ужесточения санкционного режима со стороны властей США. Поэтому мы в своих расчётах динамики средств населения в целом по банковской системе используем данные, очищенные от этих выбросов.

Объём кредитов населению в сентябре возрос на 2,0%, что обеспечило их рост «год к году» на 21,4%. Обращает на себя внимание, что доля ипотечных жилищных кредитов в общем объёме задолженности населения перед банками достигла своего максимума (43,4%) в апреле текущего года и с тех пор не растёт. По итогам сентября эта доля составила 43,3%.