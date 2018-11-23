В наших обзорах о состоянии валютной ликвидности на локальном рынке мы отмечали его вероятное ухудшение в конце этого года из-за падения цен на нефть, прохождения пика выплат по внешнему долгу и сезонного сокращения нерезидентами финансирования российских банков. Однако в качестве смягчающего фактора мы упоминали запуск Казначейством РФ операций «валютный своп», предполагая, что по ним будет предоставляться валюта банковскому сектору.

Вчера мы получили разъяснения от представителей Казначейства о том, что эти операции будут иметь обратное направление: под залог долларов банки получат рубли (то есть валютный своп станет еще одним инструментом Казначейства наряду с РЕПО и депозитами для размещения свободных рублевых средств). Таким образом, дефицит валютной ликвидности в декабре будет более сильным, чем мы ожидали (операции Казначейства, если найдут спрос, приведут к оттоку валютной ликвидности с междилерского рынка).

По нашим оценкам, весь банковский сектор в целом и в частности те банки, которые сейчас имеют основной долг перед Минфином, не имеют большого запаса валютной ликвидности (у них валютные остатки на корсчетах и o/n депозитах заметно ниже остатков на расчетных счетах клиентов), чтобы использовать его для привлечения рублей (по крайней мере, на междилерском рынке по валютному свопу эти банки, если и привлекают, то лишь небольшие объемы рублей).

Таким образом, фундаментально спрос на своп от Казначейства, скорее всего, будет низким. Тем не менее, потребность в размещении валюты в Казначействе может появиться, например, при усилении рисков введения жестких санкций на российские финансовые институты, упомянутые в законопроекте «о кремлевской агрессии», которые сделают невозможным для них использование долларовых счетов в иностранных банках (имеющиеся средства могут быть заморожены). Отметим, что, по данным Bloomberg, со ссылкой на председателя комитета Сената по разведке, расследование по делу РФ может растянуться на 1П 2019 г. (как следствие, введение санкций откладывается в долгий ящик).