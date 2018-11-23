Нефтяной рынок отчетливо тянет вниз. Баррель Brent все ближе к обозначенной цели поддержки на $60,50, сейчас он торгуется по $60,95. Таким образом, участники торгов, по всей видимости, реагируют на последние данные от Минэнерго США, где подтвердилась девятая подряд неделя роста запасов черного золота. Статистика вышла позавчера, но внимание «дошло» до данных только сейчас. Против нефтяных «быков», помимо прочего, играет дневное укрепление позиций доллара.

Для того чтобы лавинообразные продажи на сырьевом рынке прекратились, нужен сильный катализатор. Им могли бы выступить, например, заявления ОПЕК+ о готовности сдерживать добычу, но пока тут проявила себя только Саудовская Аравия, где суточная выкачка нефти понижается. Россия, как и другие страны-нефтепроизводители, качают сейчас на максимальных значениях. США, кстати, тоже, и это в комплексе увеличивает вероятность разрастания профицита предложения.

Если нефть продолжит падать в цене, рубль не сможет стоять в стороне — надуманный «позитив» от невведения именно сейчас жестких антироссийских санкций тут не сработает как поддержка.

Доллар США сегодня закроет торги в пределах 65,65-66,15 руб., евро уйдет на выходные в границах 74,50-75,25 руб.