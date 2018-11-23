Фундаментально на нефтяные цены оказывают давление риски замедления мировой экономики и, как следствие, ослабление спроса на нефть. Опасность торговых войн между Китаем и США заставила МВФ снизить прогноз по росту мировой экономики в следующем году с 3,9% до 3,7%. Также определенные корректировки в оценку баланса на рынке нефти внесло смягчение санкционного режима в отношении иранской нефти. Китай, Индия и Южная Корея договорились об отсрочке запрета импорта и продолжат покупать нефть из Ирана, что снижает вероятность появления дефицита. Также изменилась политическая ситуация после убийства саудовского журналиста. Можно предположить, что у США появилась возможность сильнее влиять на действия саудовских властей, так как, во-первых, собственная энергозависимость Штатов стала меньше, во-вторых, непростое положение королевства не позволяет ему идти на конфронтацию с Вашингтоном. В таких условиях объявленные саудовскими властями планы по снижению добычи на 0,5 млн баррелей в сутки в декабре могут и не осуществиться.

Можно говорить о больших трудностях с достижением взаимоприемлемого соглашения по объему добычи нефти в 2019 году на предстоящей 6 декабря встрече участников договора ОПЕК+. Опасения по этому поводу приводят к паническим распродажам на рынках. Мы считаем, что стороны все-таки придут к соглашению о снижении добычи на следующий год в диапазоне от 0,5–1,5 млн баррелей в сутки. Это решение поможет стабилизировать цены в краткосрочной перспективе. Тем не менее спекулятивные факторы в виде большого объема закрывающихся опционных позиций в декабре, а также техническая картина говорят скорее о возможном продолжении снижения Brent в район $55–58 за баррель. Долгосрочно же цены на нефть будут зависеть в основном от ситуации со спросом и перспектив мировой экономики в условиях продолжающихся торговых войн.