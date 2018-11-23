Европейские фондовые площадки в пятницу проводят торги на положительной территории на фоне предстоящего в воскресенье саммита Евросоюза по Brexit и слухах об отставке итальянского министра по делам Европы.

Немецкий индекс DAX растет на 0,07%, французский CAC40 прибавляет 0,14%, британский FTSE повышается на 0,01%. Фьючерс на американский индекс широкого рынка S&P 500 торгуется в «зеленой зоне», прибавляя порядка 0,15%.

По сообщению издания Corriere Della Sera, итальянский министр по делам Европы Паоло Савона может оставить свой пост из-за решения правительства пойти против бюджетных правил ЕС. Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что правительство направит в Еврокомиссию аргументированный ответ на недовольство Брюсселя бюджетным проектом страны. Снижение доходности итальянских гособлигаций поддерживает рост банковского сектора рынка акций Апенинского полуострова.

Сегодня российский рынок возобновил снижение, следуя за негативной динамикой нефтяных цен. Так, рублевый индикатор МосБиржи теряет 1,05%, в аутсайдерах акции Pаспадской (-4,08%) и Мечела (-2,47%), в лидерах роста бумаги Аэрофлота (+1,91%) и Акрона (+0,78%). Фьючерс на индекс РТС снижается на 1,36%. На данном этапе основная поддержка находится на уровне 110000 при проходе которой инструмент может снизится к отметке 108500 пунктов. Сопротивления расположены на рубежах 112000 и 114000 пунктов.

Рубль проводит торги в районе 65,80 по отношению к американскому доллару. На данном этапе локальным сопротивлением в паре рубль/доллар по-прежнему выступает отметка 66,25. Поддержки находятся на 65,50 и 65.

РЫНОК НЕФТИ

В пятницу цены на нефть продолжают снижение, пытаясь нащупать поддержку в районе отметки $60 по эталонному сорту Brent. Основной темой на рынке нефти остается вопрос о том, будет ли ОПЕК в связи с резким падением цен на "черное золото" снижать объемы добычи и если будет, то насколько.

Так, по сообщению Bloomberg, Саудовская Аравия из-за сезонного снижения спроса в декабре ожидает сокращения поставок нефти на 500 тысяч баррелей в сутки по сравнению с ноябрем, а в январе королевство может снизить экспорт нефти еще сильнее.

На мой взгляд, перед декабрьским заседанием министров стран-членов ОПЕК цены на нефть на какое-то время могут остаться в диапазоне $60-$65, а до конца текущего года подняться к уровню $71, тем более, что Россия и Саудовская Аравия ранее уже высказывались, что их вполне устроит диапазон цен $60-$70, в котором, по их мнению, будут учтены интересы как производителей, так и потребителей "черного золота".

ПРОГНОЗ

До открытия американских бирж российский рынок может частично восстановить утраченные позиции, однако закрыть день на положительной территории индексам вряд ли удастся.