Китайский рынок провалился почти на 2,5%, что стало поводом для просадки отечественных индексов. Кроме того, нефть обновила минимум текущей осени и пока отказывается подавать какие-либо сигналы на разворот. Корпоративных новостей почти нет, поэтому рынок торгует идеи недавнего прошлого. «Аэрофлот» вновь выбился в лидеры рынка благодаря перспективам падения расходов на топливо. По бумагам «САФМАР» идёт фиксация прибыли, которая образовалась в результате роста на новостях о программе обратного выкупа на 6 млрд рублей. Депозитарные расписки «Ленты» включили в расчётную базу индекса МосБиржи. Нефтяники, что ожидаемо, дружной группой тянули рынок вниз.

Рубль сменил утреннее укрепление на ослабление вслед за падающей нефтью, которая пробила минимальные значения с ноября прошлого года. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4005 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,39%, недельная выросла до 7,64%, а месячная повысилась до 7,95%. Кроме нефти, у рубля отсутствуют поводы для ослабления. Налоговый период, слабые краткосрочные санкционные риски, высокая доходность долгового рынка и сильные бюджетные параметры защищают национальную валюту от провалов.

Европейские рынки начали день достаточно позитивно, но затем покупатели отступили. Проблема Brexit обрастает новыми сложностями. В частности, Испания выдвинула ряд вопросов по поводу Гибралтара, который, как известно, находится под управлением Великобритании. Если говорить по секторам, то наиболее слабыми вновь оказались добывающие компании и нефтяники. Статистика по еврозоне удивила своим негативом. Предварительный индекс деловой активности в промышленности еврозоны упал до 51,5 п. при ожиданиях 52,0 п., а в сфере услуг снизился до 53,1 п. при ожиданиях лёгкого падения до 53,6 п. Соответственно, сводный индикатор упал до 52,4 п. с 53,1 п. в октябре.

Нефть продолжает выражать неуверенность в том, что OPEC+ способна договориться о новом соглашении о сокращении добычи. Котировки Brent снижались до $60,3 в рамках европейских торгов. МЭА уточняет свои прогнозы, ожидая роста добычи вне OPEC в текущем году на 2,3 млн бар. по сравнению с предыдущей оценкой полгода назад на уровне 1,8 млн бар. прироста. Рост спроса в будущем году составит лишь 1,3 млн бар. дополнительного суточного потребления по сравнению с 1,5 млн бар. полгода назад. Соответственно, рынок может предоставить более убедительные стимулы для OPEC+, чтобы участники соглашения смогли принять необходимое решение. Вероятность падения котировок до $55-58 существенно возросла.

Перед стартом торгов в США фьючерсы на основные индексы теряли до 0,4%. Среди активных бумаг могут оказаться акции Amazon из-за скандала с утечкой базы имён и электронных адресов клиентов. Apple предлагает возможности снижения цен на японском рынке для своих самых дешёвых телефонов. Торги в США завершатся уже к 13:00 по местному времени. Соответственно, активность на предстоящей сессии будет низкая. В пятницу ожидается публикация правительственного доклада США по влиянию изменения климата. Как минимум, Д. Трамп уже выразил своё недоверие данной теории. Российский рынок завершит день в минусе, реагируя на очередные минимумы по нефти. Ситуация в рубле останется относительно стабильной.