На следующей неделе значимых для валютного рынка событий будет не так много, но те, которые произойдут, представляют большую важность. И начало им будет положено уже в предстоящее воскресенье. Каким событиям? Рассмотрим все последовательно.

Понедельник

Очень важное для Европы событие начнется в воскресенье и закончится только в понедельник, 26 ноября. Это будет внеочередной или, как его еще называют, экстренный саммит Евросоюза по вопросу о Brexit. Планируется, что на саммите будет, наконец, подписан итоговый документ между ЕС и Великобританией по условиям выхода Великобритании из ЕС. Тем самым завершатся продолжавшиеся несколько лет переговоры двух сторон об условиях и порядке осуществления Brexit. Правительство Соединенного Королевства во главе с Терезой Мэй одобрило проект соглашения с ЕС. Однако теперь его должен утвердить британский парламент, а там у партии Мэй есть серьезная оппозиция. Так что исход саммита пока предсказать трудно. Наши ожидания по паре EUR/USD находятся в границах $1,135-$1,145 за евро. А по паре GBP/USD прогнозируем диапазон в $1,275-$1,300 за британский фунт стерлингов.

Вторник

Во вторник, 27 ноября, особо важных событий не предвидится. Но те, кто предпочитает фунт стерлингов доллару и евро, могут обратить внимание на выходящие во вторник результаты стресс-тестирования британских банков Банком Англии. Стабильность банковской системы является достаточно значимым фактором для курса национальной валюты, и фунт стерлингов может отреагировать на публикацию этих данных. В какую сторону – будет зависеть от результатов стресс-тестирования.

Среда

В среду, 28 ноября, основным ньюсмейкером дня будут Штаты, поэтому все внимание валютных рынков будет приковано к доллару. В среду в США выйдут данные предварительной оценки темпов роста ВВП за третий квартал 2018 года в годовом исчислении. Напомним, что во втором квартале ВВП США вырос на 3,5% в годовом исчислении, этот рост сопоставим со средними темпами роста мировой экономики. Данные могут иметь большое значение для курса доллара к мировым валютам. Если рост в США превзойдет результаты второго квартала, то доллар сможет укрепиться.

К вечеру в США будут опубликованы еженедельные данные Минэнерго по товарным запасам нефти и нефтепродуктов. Несколько недель подряд товарные запасы нефти росли, что стало одним из факторов падения цены на нефть. По оценкам Альпари, колебания котировок нефти марки Brent будут происходить в границах в $63-64 за баррель.

Четверг

Утро четверга, 29 ноября, стартует с публикации данных по ВВП Швейцарии за третий квартал 2018 года в годовом и квартальном исчислении. Напомним, что за второй квартал ВВП этой стабильной европейской страны вырос на 3,4% год к году, а в квартальном – на 0,7%. Мы считаем, что торговый диапазон по паре USD/CHF включает уровни от 0,990 до 0,996 франков за доллар.

Пятница

30 ноября с утра в Японии выйдет блок данных по рынку труда и промышленному производству за октябрь. Напомним, что рынок ожидает, что уровень безработицы в Японии в октябре вырос с 2,3% до 2,4% трудоспособного населения, а объем промышленного производства в октябре упал на 0,3% по сравнению с сентябрем. Колебания пары USD/JPY могут быть в рамках 112-113 иен за доллар.

Днем будут опубликованы данные по уровню безработицы в еврозоне за октябрь и предварительной оценке инфляции в еврозоне за ноябрь. В сентябре безработица в еврозоне находилась на уровне в 8,1% трудоспособного населения. Инфляция в октябре росла на 2,2% в годовом исчислении. Если инфляция вырастет более высокими темпами, это может положительно повлиять на курс евро.

Ближе к вечеру в Канаде будут обнародованы данные по темпам роста ВВП в третьем квартале 2018 года в годовом выражении. Напомним, что во втором квартале канадский ВВП вырос меньшими темпами, чем в США, но достаточно близко к темпам роста мировой экономики (на 2,9% год к году). Наш прогнозный торговый диапазон по паре USD/CAD составляет 1,320 – 1,325 канадских долларов за доллар США.

Также обращаем внимание на то, что 30 ноября в Буэнос-Айресе начнется саммит G20, на который приедут главы многих стран, в том числе России и США. Новости с саммита могут влиять на валюты отдельных развивающихся стран, а также на нефтяной рынок. Кроме того, ожидается, что в рамках саммита пройдут переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Сам факт переговоров способен положительно повлиять на курс рубля. Мы прогнозируем по паре USD/RUB торговый диапазон в границах 65-66,5 руб., по паре EUR/RUB – в рамках 74,3-75,5 руб.