В пятницу в секторе высоколиквидных бумаг преобладали продажи. Основным фактором негативного влияния стала динамика цен на нефть – фьючерсы на Brent понизились на 6% и впервые с февраля текущего года оказались ниже психологически важного уровня $60 за баррель из-за опасений формирования избытка предложения на рынке энергоносителей по мере увеличения добычи отдельными странами ОПЕК. В итоге нефтегазовый сектор выглядел слабее рынка – соответствующий отраслевой фондовый индекс, рассчитываемый Московской биржей, понизился на 1.5% против снижения на 1.1% по индексу МосБиржи. Обыкновенные акции Татнефти (TATN) подешевели на 3.7%, Газпром нефти (SIBN) – на 3.2%, Лукойла (LKOH) – на 3.0%.

Во втором эшелоне была отмечена коррекция вниз по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Распадской (RASP) подешевели на 5.0%, Камчатскэнерго (KCHE) – на 4.3%, Южного Кузбасса (UKUZ) – на 4.0%.

Фондовые индексы США понизились на 0.5% — 0.7%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, по азиатским наблюдается некоторое повышение.

Сегодня в начале торгов возможно некоторое повышение по индексу РТС под влиянием внешнего фона – обстановка на рынках (включая нефтяной) смягчилась после избыточно нервных торгов прошедшей недели. В течение дня повлиять на настрой глобальных инвесторов могут новости из Великобритании, где премьер-министр Т. Мэй попытается убедить парламентариев в необходимости одобрить контракт о Brexit, параметры которого были согласованы с ЕС в прошедшие выходные. Кроме того, сегодня ожидается выступление главы ЕЦБ (17:00 мск), а также выход данных по деловому климату в Германии (индексы Ifo, 12:00 мск).

На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое повышение по паре доллар-рубль вслед за укреплением доллара США к корзине валют.