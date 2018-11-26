Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с существенным приростом около 0.5%, вблизи отметки 2355 п. В качестве ближайших поддержек останутся уровни 2340, 2330 п. Значимыми сопротивлениями выступят отметки 2370, 2380 п.

В первые минуты торгов локальный рынок акций отыграет явное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее вероятен переход индекса МосБиржи в состояние консолидации в районе 2350-2360 п. в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения.

Выхода ключевой иностранной статистики сегодня не ожидается. Поэтому во второй половине дня привычным внешним ориентиром для участников локальных торгов послужит динамика нефтяных фьючерсов.

В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы МосБиржи (-1.12%) и РТС (-2.18%) закрылись с неравномерным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Участники локальных торгов не смогли проигнорировать продолжившееся ухудшение настроений на нефтяном рынке. Вместе с тем, основной удар от пятничного обвала нефтяных котировок приняла на себя отечественная валюта. Поэтому мы наблюдали опережающую просадку рублевого индекса РТС. В целом же, несмотря на существенное однодневное падение, в индексах МосБиржи и РТС пока сохраняется нейтральная среднесрочная техническая картина. Они продолжают движение в средней части своих семимесячных диапазонов.

Продолжая разговор про состояние нефтяного рынка, стоит отметить, что фьючерсы на нефть сорта Brent в очередной раз обновили свой долгосрочный минимум. Уже после закрытия основных торгов в России они просели ниже важного ценового уровня $60 за баррель. Таким образом, контракты на «черное золото» уже довольно длительное время оказываются не в силах продемонстрировать более или менее масштабный технический отскок. Между тем, он давно назрел в результате затяжного полуторамесячного падения.

Под закрытие пятничной вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ8) пришли в состояние паритета по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка остаются близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне существенной просадки индекса МосБиржи, состоявшейся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные бумаги завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-5% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Вполне логично, что на фоне негативной динамики нефтяных котировок опережающим распродажам подверглись многие представители нефтегазового сектора: Лукойл (LKOH RM, —2.98%), Роснефть (ROSN RM, —1.44%), Газпром (GAZP RM, —1.38%), Татнефть-ао (TATN RM, —3.75%), Татнефть-ап (TATNP RM, —3.27%), Газпром нефть (SIBN RM, —3.25%), Башнефть-ап (BANEP RM, —1.78%). Отраслевой индекс Нефти и газа MICEXO&G, включающий указанные акции, по итогам пятницы потерял ровно 1.5%. Тем не менее, он пока сохраняет очень весомый прирост в размере 32.58% с начала текущего года.

Акции «Распадской» (RASP RM, —4.99%) усилили свой коррекционный спад от недавно обновленного долгосрочного максимума. В середине ноября в этих бумагах состоялась волна покупок, связанная с надеждами на то, что угольная компания вернется к практике выплаты дивидендов. Поводом для этого послужило соответствующее заявление генерального директора эмитента Сергея Степанова. Однако инвесторов и спекулянтов вскоре постигло разочарование. Оно было связанно с тем, что указанный вопрос не был явно включен повестку назначенного на 11 декабря заседания совета директоров «Распадской».

Бумаги Мечел-ао (MTLR RM, —2.06%) оказались под давлением на фоне сообщения организатора биржевых торгов об их добавлении в лист ожидания на исключение из состава Индекса МосБиржи и Индекса РТС. Очевидно, что в случае исключения из состава российских биржевых индексов указанные акции потеряют один из немногих имеющихся факторов поддержки. В настоящее время они торгуются в средней части своего полугодового диапазона. Таким образом, среднесрочная техническая картина в указанных бумагах пока выглядит нейтральной. Скорее всего, в ближайшие торговые дни они продолжат волатильную консолидацию в районе 89-100 руб.

Вполне привычным и закономерным исключением из своего сектора выступили привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (SNGSP RM, +1.71%). Эти защитные бумаги подорожали против падающего рынка в связи с существенным внутридневным ослаблением курса рубля. Нефтяная компания явно выигрывает от указанного фактора благодаря позитивной переоценке крупных валютных накоплений.

Отметим также умеренный прирост стоимости акций алмазодобывающей компании Алроса (ALRS RM, +0.49%). Их поддержало известие о том, что страховая группа «СОГАЗ» завершила выплату эмитенту страхового возмещения в размере 10.49 млрд руб. в связи с аварией на руднике «Мир». Указанная новость позволила акциям «Алроса» удержаться выше психологически и технически значимого ценового уровня 100 руб.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют сильное повышение стоимости в пределах 0.7%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 1.2%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.1%. Японский фондовый индекс Nikkei225 подрос на 0.6%. Гонконгский Hang Seng прибавил 1.3%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как позитивное. Это создает условия для открытия рублевого индекса МосБиржи с заметным повышением.