В начале новой недели перед открытием российского рынка формируется негативный внешний фон. В пятницу снижение котировок нефти марки Brent превысило 5%, что привело к абсолютному рекорду недельной динамики с 2014 года. Число буровых установок сократилось на 3 единицы, однако сейчас статистика не способна остановить падение «черного золота». Объемы мировой добычи стремятся к уровням 2014-2015 гг, но спрос за это время увеличился незначительно. На этом фоне WSJ сообщает, что ОПЕК обдумывает вариант с возвращением к целевым уровням добычи, предусмотренным прежним соглашением от 2016 года. Перепроизводство одной только Саудовской Аравии составляет 1 млн. бар. в сутки.

Ранее мы отмечали, что себестоимость сланцевой добычи ощутимо сократилась в последние годы и остается рентабельной при цене барреля нефти в 30-35 долларов, поэтому говорить о сокращении темпов производства в США по экономическим соображениям преждевременно. С технической точки зрения, на отметке 57.5 находится сильный уровень поддержки, вблизи которого можно ожидать консолидацию, но в том случае, если рынок поверит в стабилизацию рынка после действий ОПЕК.

Российские активы, вероятно, ожидает очень слабое открытие из-за обострения конфликта с Украиной, чьи суда нарушили границу и были обстреляны российской стороной. Результатом этого стал созыв Совбеза ООН, а Верховная Рада обсудит вопрос введения военного положения сегодня. Часть западных стран уже осудили РФ за подобные действия, что может быстро вылиться в дополнительные санкции, но и без того вызовет уход нерезидентов из российских активов. На этом фоне рубль может вернуться к 67 за доллар уже в понедельник.

Ситуация с Brexit близка к урегулированию. Председатель Евросовета Дональд Туск сообщил, что страны ЕС одобрили параметры соглашения, вопрос передается парламентам.

Американский рынок продолжает находиться под давлением. Все чаще отмечается рекордный уровень закредитованности бизнеса, что негативно на фоне растущих ставок. На максимальных значениях находится доля акций в активах инвесторов, а также уровень левереджа по ним.

В дополнение, Трамп вновь раскритиковал Европу за несправедливость во внешней торговле и недостаточную благодарность за защиту в рамках НАТО. Частично поддержать рынок могут результаты Black Friday, которые установили рекорд по продажам: +18% к 2017 году. Лучше остальных на российском рынке сегодня должны быть привилегированные бумаги Сургутнефтегаза, привычно растущие в период нестабильности.