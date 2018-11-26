Рынок акций РФ и рубль понизятся в понедельник на смешанном внешнем фоне. Рост напряженности в Керченском проливе в выходные может сказаться негативно на настроениях игроков рынка и пересилить позитив от восстановления нефтяных котировок.

При этом фактором, который может поддержать отечественную валюту, выступают уплаты НДПИ в понедельник на общую сумму около 600 миллиардов рублей.

ПРОГНОЗЫ

"Для России дополнительным фактором нестабильности выступает неприятный новостной поток вокруг роста напряженности в Керченском проливе в выходные. Вполне вероятно, что мы увидим продолжение коррекции в российских активах (рубль, ОФЗ), которая обозначилась в конце прошлой недели, даже несмотря на поддержку сегодня со стороны периода налоговых выплат", — считают аналитики Росбанка.

Информационный фон перед открытием рынка российских акций достаточно противоречивый, говорит Вадим Иосуб из "Альпари".

"С одной стороны, восстанавливаются после падения нефтяные котировки. С другой — фактором давления на котировки может стать обострение ситуации в Керченском проливе. Есть риск, что негатив пересилит, и рынок откроется снижением. Вероятный дневной коридор торгов по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2320-2365 пунктов, по индексу РТС — в границах 1100-1125 пунктов", — говорит аналитик.

Впрочем, Даниил Егоров Dukascopy Bank SA полагает, что восстановление цен на нефть может способствовать росту российских индексов в понедельник. По его оценкам, индекс Мосбиржи в первой половине дня может достигнуть уровня в 2350 пунктов.

Как и в случае с рынком акций, восстановление нефтяных котировок, которое наблюдается утром – несомненный позитив, но негативом может стать ситуация в акватории Азовского моря, отмечает Иосуб. Ожидаемый дневной диапазон для доллара — 65,5-66,9 рубля, для европейской валюты — 74,3-75,8 рубля, прогнозирует он.

"В понедельник будут важные выступление глав ЕЦБ и Банка Англии. 26 ноября — крайний срок уплаты НДПИ на общую сумму около 600 миллиардов рублей, что оказывало существенную поддержку рублю на фоне стремительного падения нефти. Возможно, в понедельник нефтяные цены, достигнув технически важных уровней, возьмут передышку, и мы увидим стабилизацию рубля на текущем уровне 66,30-66,8", — отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США в пятницу снизились на фоне худшего за последние три года дня для американской нефти.

Фьючерсы на американские индексы растут в пределах 0,48-0,63%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются разнонаправленно: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai снижается на 0,36%, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,76%, гонконгский Hang Seng Index поднимается на 1,35%, японский Nikkei 225 вырос на 0,76%.

Стоимость нефти колеблется на уровне 60,28 доллара за баррель по марке Brent (плюс 2,1% к предыдущим торгам).

Курс евро колеблется на уровне 1,1348 доллара против 1,1341 — уровня предыдущего закрытия торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций подвергся распродажам практически по всему спектру бумаг в "черную пятницу" на обвале нефти ниже 59 долларов за баррель по марке Brent.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 1,12% — до 2342,97 пункта, индекс РТС — на 2,18%, до 1113,52 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы вырос на 57 копеек – до 66,18 рубля, евро – на 20 копеек, до 75,05 рубля, следует из данных Московской биржи.