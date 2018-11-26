Во вторник, 27 ноября, АФК «Система» (SSA LI –рекомендация пересматривается) опубликует отчетность за 3 кв. 2018 г. по МСФО. Мы прогнозируем достаточно хорошие результаты на операционном уровне благодаря сильной динамике МТС (MBT US – ПОКУПАТЬ), Детского мира и группы «Сегежа» по уже опубликованным данным. В частности, мы ожидаем, что консолидированная выручка Системы увеличится на 10% (здесь и далее – год к году) до 199 млрд руб. (3,0 млрд долл.), а OIBDA – на 31% до 73 млрд руб. (1,1 млрд долл.) при рентабельности по OIBDA в 36,5%, с учетом применения новых стандартов МСФО. Мы также ожидаем, что компания покажет чистый убыток в размере 28 млрд руб. (422 млн долл.), учитывая создание резервов МТС под возможное урегулирование расследования относительно ее деятельности в Узбекистане. Без учета этого эффекта мы ожидаем чистую прибыль на уровне 233 млн руб. (4 млн долл.).

Мы ожидаем хороших результатов в сельскохозяйственном, медицинском и туристическом сегментах. В сельскохозяйственном подразделении мы ожидаем выручку в размере 5,5 млрд руб. (84 млн долл.) и OIBDA объемом 1,9 млрд руб. (30 млн долл.). Выручка Медси, по нашим прогнозам, составит 4,4 млрд руб. (68 млн долл.), OIBDA – 662 млн руб. (10 млн долл.) Мы также ожидаем хороших результатов в гостиничном бизнесе с учетом эффекта прошедшего чемпионата мира по футболу, предполагая выручку на уровне 1,6 млрд руб. (25 млн долл.) и OIBDA на уровне 629 млн руб. (9 млн долл.). Технологический дивизион (РТИ Системы, по нашей оценке, получит выручку на 6,8 млрд руб. (104 млн долл.) и OIBDA в размере 900 млн руб. (14 млн долл.).

Риск изменения дивидендной политики МТС будет в центре внимания рынка в среднесрочной перспективе. Результаты за третий квартал 2018 г., скорее всего, отразят достаточно устойчивое развитие основных операционных компаний в портфеле Системы. В то же время начисление резерва МТС в связи с расследованием относительно ее выхода на рынок Узбекистана создает негативный новостной фон, который может поддержать волатильность в акциях как МТС, так и ее материнской компании. Возможная выплата крупного штрафа со стороны МТС несет риск корректировки ее дивидендной политики, что может быть негативно для Системы, но мы считаем этот риск в целом ограниченным, учитывая устойчивые денежные потоки МТС. Наша рекомендация для акций Системы в настоящее время пересматривается.