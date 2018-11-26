Падение цен на нефть и ослабление рубля в минувшую пятницу определили динамику ОФЗ, доходности которых во второй половине дня резко повысились. По итогам сессии длинные облигации выросли в доходности на 7–9 бп, среднесрочные прибавили 3–7 бп, в то время как короткие бумаги повысились в доходности всего на 1–2 бп. Худший результат показал 10-летний ОФЗ-26212 (YTM 8,79%), поднявшийся в доходности на 10 бп. Между тем оборот торгов в секции суверенного долга на МосБирже был достаточно скромным: 14 млрд руб. против 18 млрд руб. в день в среднем за последний месяц. Флоутеры и ОФЗ-ИН завершили сессию практически без изменений. Локальные облигации других развивающихся стран смотрелись в целом сильнее по сравнению с ОФЗ. Лидером среди них оказались 10-летние облигации Бразилии, опустившиеся в доходности на 9 бп.

В связи с по-прежнему высокой волатильностью на рынке ОФЗ внимание участников рынка на этой неделе, как мы полагаем, опять будет сосредоточено на том, какой набор инструментов предложит Минфин к размещению на предстоящих аукционах. С одной стороны, аргументом в пользу увеличения объема предложения в терминах DV01 служит успех последних двух аукционов, указывающий на временное восстановление иностранного спроса. С другой стороны, с учетом снижения нефтяных котировок (+12% за последнюю неделю) и роста доходностей долгосрочных ОФЗ (+15 бп) не исключено, что Минфин будет более осторожно пересматривать предложение. Тем не менее, на наш взгляд, предложение в 20–25 млрд руб. не должно оказать дополнительного давления на рынок, даже если Минфин решит незначительно увеличить дюрацию размещаемых выпусков.