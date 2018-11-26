Мы оцениваем суммарный платеж по НДС, НДПИ и акцизам в 850 млрд руб. Судя по динамике ликвидности, примерно четверть всех платежей была проведена еще в пятницу, из-за этого в тот день почти на 120 млрд руб. выросла задолженность банковского сектора перед Центробанком по кредитам под залог нерыночных активов. Уровень же корсчетов в ЦБ даже немного повысился, слегка не дотянув до 2,3 трлн руб. Это вполне логичный шаг со стороны банков, выходные дни учитываются при расчете среднего уровня корсчетов для выполнения нормативов по нерыночным активам, так что теперь они могут безболезненно сократить корсчета примерно до 1,7 трлн руб. без риска невыполнения регуляторных требований. Завтра спрос на ликвидность сохранится – в среду предстоит еще один платеж в бюджет, по налогу на прибыль, но его сумма в этот раз относительно скромная, лишь немногим более 200 млрд руб., поэтому больших проблем у банков возникнуть не должно.

Казначейство проведет на этой неделе пять депозитных аукционов

Срок возврата средств по всем этим аукционам приходится на следующий год. При этом предоставляемые суммы остаются довольно скромными, 10–40 млрд руб., лишь на аукционе 30 ноября банкам будет предложено 140 млрд руб. Спрос на аукционе 30 ноября может оказаться вполне существенным. Во-первых, в конце месяца спрос на фондирование часто растет из-за необходимости выполнять регуляторные требования, к тому же сейчас ликвидность распределена между банками крайне неравномерно. Во-вторых, эти аукционы позволяют привлечь относительно недорогие средства, не используя ОФЗ в качестве обеспечения. Кроме того, Казначейство, помимо традиционных аукционов репо под залог ОФЗ на срок 1 день, планирует аукционы репо сроком на 7, 49 и 91 день, но сейчас спрос на этот инструмент остается довольно скромным.