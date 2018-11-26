Сегодня индекс-провайдер MSCI объявит результаты ребалансировки индекса Russia 10/40. Все изменения вступят в силу 3 декабря, одновременно с изменениями в рамках пересмотра глобальных индексов. Расчеты будут базироваться на ценах закрытия сегодняшней сессии, в связи с чем итоговые веса входящих в индекс инструментов могут отличаться от наших прогнозов.

В топ-4 членов индекса (GAZP, LKOH, TATN, SBER RX) никаких изменений не ожидается, несмотря на давление, которое TATN ощущает со стороны NVTK LI (при текущих ценах и исходя из неизменных параметров NoS (общее количество акций) и FIF (доля акций, находящихся в свободном обращении и доступных иностранным инвесторам), NVTK, чтобы попасть в топ-4, необходимо опередить TATN всего на 6%). Наибольший интерес представляет ситуация со SBER RX: в соответствии с методологией, используемой MSCI в отношении акций находящихся под санкциями компаний, его вес в индексе Russia 10/40 (около 7%) остается ниже веса, который соответствует положению SBER в индексе MSCI Russia. На наш взгляд, никаких оснований ожидать «автоматического» повышения веса SBER в индексе нет, а единственным для него способом вернуть себе свой обычный вес (9%) является опережающая динамика котировок. Мы полагаем, что в рамках сегодняшней ребалансировки вес SBER будет увеличен лишь на +0,2 пп, до 7,1%. В целом мы ожидаем небольшого увеличения веса всех членов топ-4: GAZP (+0,6 пп, до 9,26%), LKOH (+0,4 пп, до 9,26%), TATN (+0,9 пп, до 9,26%).

Что касается инструментов с меньшим весом, то здесь следует отметить включение POLY (2,7%) и увеличение весов MBT (+0,4 пп, до 4,63%) и CHMF (+0,4 пп, до 4,63%). Повышение весов будет «профинансировано» в основном за счета снижения весов шести инструментов – FIVE (-0,6 пп, до 4,38%), PLZL (-0,8 пп, до 2,82%), IRAO (-0,8 пп, до 2,78%), MOEX (-0,7 пп, до 2,77%), MAGN (-0,6 пп, до 2,30%), PHOR (-0,6 пп, до 2,24%) – а также исключения HYDR (его последний вес – 1,6%).

Мы не владеем информацией относительно пассивных инвестиций в соответствии с индексом MSCI Russia 10/40. Однако этот индекс используется в качестве бенчмарка активно управляемыми европейскими фондами, инвестирующими в Россию. Теоретически их позиции в акциях, веса которых будут увеличены, могут оказаться ниже индексных, и наоборот.