В воскресенье, 25 ноября, Россия перекрыла Керченский пролив, соединяющий Чёрное и Азовское моря. Ранее ФСБ сообщила о незаконном вхождении трёх украинских военных кораблей в территориальные воды. Они направлялись из Одессы в Мариуполь, но их отказались пропускать через пролив. Киев обвинил Москву в захвате украинских военных кораблей. На Украине было введено военное положение на 60 суток. Появилась информация об обстрелах на границе с ДНР. Весной 2018 года в Азовском море Украина задержала российское судно с десятью россиянами на борту, а спустя несколько месяцев арестовала танкер. Россия назвала это «морским терроризмом» и в ответ усилила пограничный досмотр в Азовском море.

Влияние конфликта на рынок

Геополитические риски и санкции отражаются на курсе валютной пары доллар/рубль, которая представляет собой самый ликвидный инструмент на российском рынке. Согласно расчётам, сейчас доллар США дороже примерно на 10-15 рублей, чем мог бы быть без весенних санкций против «РУСАЛа», осеннего законопроекта Сената США и пакета Белого дома.

На фоне воскресного инцидента в Керченском проливе доллар США утром на валютном рынке Московской биржи в моменте прибавляет 0,5 рубля, несмотря на растущие в пределах 1,5% цены на нефть. По всей видимости, данная реакция и есть «цена» дополнительных геополитических рисков, которые были немедленно заложены в цены активов.

Значительное падение рынка акций (индекс МосБиржи —1,7%) – не более чем реакция отдельных тяжеловесных индексных бумаг (Сбербанк ао —2%, «Газпром» —3%), которые увели за собой весь рынок. Эти госкомпании несут на себе дополнительный специфический риск. Так, у Сбербанка могут с несколько большей вероятностью отобрать собственность на Украине, а у «Газпрома» почти наверняка будут проблемы с поставками газа через территорию Украины. Почти все остальные акции падают вслед за ними.

Наши прогнозы и рекомендации

Сейчас, когда всем страшно, хороший момент для покупок акций на российском рынке, за исключением госкомпаний. Среди последних наших инвестидей актуальны рекомендации по бумагам «МТС» (цель 278 руб. «МТС – ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА» от 21.11.2018) и «Распадской» (цель 160 руб. «РАСПАДСКАЯ – ПЕРЕЗАГРУЗКА» от 15.11.2018).