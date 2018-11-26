На фоне более быстрого, чем мы ожидали, роста сланцевой добычи США, мы снижаем наш прогноз по нефти с 74 до 72 долл. за баррель в 2018. В 2019 году мы ожидаем среднюю цену Brent на уровне 69 долл. за бар., ожидая отскок с текущих уровней. Из позитивных для нефти факторов выделим уход с рынка большой части иранского экспорта, снижение производства в Венесуэле и потенциальное сокращение добычи ОПЕК+, а из негативных – дальнейший рост добычи сланцевых компаний США и возможное замедление спроса.

Мы сохраняем умеренно-негативный взгляд на золото до конца года и предполагаем, что цена на металл в среднем составит 1250 долл. за унцию в 2018. Из негативных факторов отметим дальнейший рост реальных ставок в США, укрепление доллара и снижающуюся неопределённость вокруг политики Трампа. Риски, связанные с жестким Brexit, целостностью ЕС и денуклеаризацией Северной Кореи постепенно сходят на нет, что негативно сказывается на котировках металла. Из поддерживающих факторов выделим сохраняющуюся геополитическую напряженность в мире, угрозу торговых войн и риски замедления экономического роста в Китае.



