К середине торгов индекс Мосбиржи снижался на 0,85%, до 2322,95 п., а РТС падал на 2,0%, до 1091,30 п. Отечественный рынок весьма бурно отреагировал на события в Керченском проливе, поскольку данное обстоятельство возвращает риски ужесточения внешних ограничений. Наиболее сильное давление испытали бумаги Сбербанка и «Газпрома», которые непосредственно связаны с вопросами собственности с Украиной. Впрочем, геополитика – это далеко не единственный риск для российских бумаг. Нефть начала новую неделю с попыток роста, но неуверенный штурм отметки $60 за баррель Brent говорит о слабых шансах на возвращение котировок к устойчивому росту. Соответственно, нефтяные бумаги чувствовали себя далеко не так уверенно. К примеру, «Газпром нефть» и «Татнефть» теряли около 2%. В плюсе торговались бумаги «Роснефти», по которым сохраняются высокие дивидендные ожидания. Традиционно во времена геополитических рисков спросом пользуются акции производителей драгоценных металлов, за которые на российском рынке отвечают Polymetal и «Полюс». В остальном ситуация в Керченском проливе пока не несёт непосредственных угроз в смысле немедленного принятия новых ограничений против РФ, поэтому мы считаем возможным использовать текущую просадку для осторожных покупок.

Рубль, как и рынок акций, посчитал повод достаточным, чтобы слабеть наперекор динамике коллег по сырьевому цеху. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3995 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,59%, недельная до 7,69%, а месячная снизилась до 7,94%. Комбинация роста внешних рисков при слабой нефти становится поводом для слабости рубля. Мы уже много раз говорили о том, что угрозы внешних ограничений стоят курсу национальной валюты против доллара около 10 рублей. Год назад, когда ситуация была достаточно стабильной, доллар стоил около 58,15 рубля, а баррель Brent около $63,22. Небольшую поддержку рублю оказывает налоговый период, хотя стрессовая ситуация, связанная с происшествием в Керченском проливе, делает её незаметной. В ближайшие 1-2 дня прояснится внешняя реакция, что может вернуть рублю стабильность.

Европа не замечает проблемы на Востоке, поскольку для неё важнее собственные проблемы. Главы государств Евросоюза одобрили согласованный план Brexit. Итальянская правящая коалиция согласилась пересмотреть некоторые положения бюджета на будущий год, дабы привести его в соответствие с требованиями Еврокомиссии. На этом фоне лучшим сектором оказался банковский, а доходность по 10-летним итальянским бондам упала до 3,25% по сравнению с 3,6% пару недель назад. Конечно, риски по проекту Brexit сохраняются, но они уже перемещаются в британский парламент. Статистика в еврозоне продолжает удивлять в негативном смысле этого слова. Индекс деловых ожиданий Германии снизился до 98,7 п. с 99,7 п. Оценка текущей ситуации упала до 105,4 п. с 106,1 п. Индекс делового климата Германии также упал до 102,0 п. с 102,9 п. в предыдущем месяце.

Нефть оказалась сильно перепроданной в последние полтора месяца. Провал котировок на прошлой неделе вновь называют очередной капитуляцией «быков», что предполагает стабилизацию цены или даже её коррекцию вверх. Примечательно, что ещё полтора месяца назад число длинных позиций по нефти было близко к рекордным значениям, но на текущий момент объём коротких позиций достиг максимума с октября 2017 года. В агентстве Fitch полагают, что даже соглашение о сокращении добычи на 1-1,4 млн бар., которое может быть заключено 6 декабря в рамках OPEC+, может не исправить ситуацию. На текущий момент рынок испытывает давление как со стороны избыточного предложения, так и замедления роста спроса. В Morgan Stanley отмечают, что нефть также стала заложником фазы падения на финансовых рынках и завершения десятилетнего цикла роста кредитования в Азии. Пока условий для устойчивого отскока, кроме технических оснований, мало, но «медвежья» фаза в нефти почти реализована, если принять во внимание падение на треть от октябрьского многолетнего пика.

Американский рынок может мощно стартовать в начале дня. Фьючерсы на основные индексы США демонстрировали рост на 1-1,5%. В фокусе внимания могут быть бумаги Amazon благодаря статистике роста онлайн продаж в «Чёрную пятницу». Согласно данным CNBC, по сравнению с прошлым годом объём онлайн-покупок увеличился на 23,6%, а вот Adobe Analytics data предлагает оценивать рост в 28%. В любом случае, после очередной разгромной недели, на американский рынок могут вернуться покупатели. Отечественные индексы вряд ли найдут основания для разворота в вечерние часы. В Нью-Йорке ожидается заседание СБ ООН по ситуации в Керченском проливе, что может стать источником негативной риторики. Соответственно, отечественный рынок пока не сможет воспользоваться отскоком в нефти и ростом американских индексов.