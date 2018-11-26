Цены на нефть продолжают падение. За неделю цена барреля Brent упала еще почти на 12%. Инвесторы опасаются, что давление на Саудовскую Аравию со стороны США повлияет на решение по сделке ОПЕК в декабре. Между тем добыча в США остается на рекордных уровнях, 11,7 млн баррелей в сутки, а хранилища в США за неделю пополнились еще на 5 млн баррелей нефти. Стоит отметить, что при ценах на нефть выше 50 долл. буровая активность в США вряд ли будет снижаться, что будет давать поводы для сохранения негативных ожиданий по ценам на нефть. О том, что эти ожидания ухудшаются, говорят оттоки средств из ETF, инвестирующих в энергетические индексы.

Торговая война между Китаем и США увеличивает риски снижения темпов роста мировой экономики и спроса на нефть. На следующей неделе ожидается встреча глав США и Китая на саммите G20, по итогам которой возможно снижение напряженности в торговых отношениях. Промышленные металлы снижаются на фоне сокращения спроса со стороны Китая. Цинк снизился на 3,8%, несмотря на снижение мирового производства. Никель упал на 4,5%, частично из-за решения Норникеля увеличить производство, вследствие роста спроса со стороны производителей электроавтомобилей. Из драгоценных металлов хуже всех выглядел палладий, снизившийся за неделю на 2,5%, но на фоне почти 30%-го ралли с середины этого года выглядит пока как техническая коррекция, прогнозы по динамике спроса на этот металл остаются очень оптимистичными.

Серебру, например, в этом вопросе везет меньше. Согласно The Silver Institute, перепроизводство серебра в этом году находится на восьмилетнем максимуме, что давит на цены на металл. Поэтому, несмотря на рост цены на прошлой неделе, фундаментальных условий для разворота здесь пока не видно. Рубль на неделе был волатилен, но по отношению к открытию недели практически не изменился. Российский рынок также корректируется, как и другие рынки развивающихся стран. Снижение цен на нефть, конечно, оказывает негативное воздействие на стоимость российских активов, но, судя по динамике курса рубля, на текущих уровнях для них гораздо более важны новости, связанные с санкционным режимом. Поэтому очень важно, каким путем пойдет развитие ситуации с инцидентом в Керченском проливе.