Позиции рубля сильно пошатнулись против иностранных валют на фоне обострения геополитического кризиса с Украиной. Украина ввела военное положение сроком на 30 дней и привела вооруженные силы в полную боевую готовность. Из-за ситуации в Керченском проливе рынок закладывает в цены введение новых санкций в отношении России.

Ослабление рубля было сдержано налоговым периодом и восстановлением цен на нефть. Цена на Brent выросла с $58,41 до $61,10 за баррель. Напомню, что падение нефтяных котировок спровоцировали рост добычи нефти в Саудовской Аравии, а также неопределённость в отношении предстоящего заседания ОПЕК, которое состоится 6 декабря.

Во вторник, 27 ноября, баррель Brent стоит $60,46. Без поддержки налогового периода рубль на негативном внешнеполитическом фоне останется под давлением. Если ещё и нефтяные котировки возобновят падение, то курс доллара вернется к 68,30 руб. На спот-рынке за $1 дают 67,04 руб. Поддержкой выступает уровень 66,57 руб. Если она не устоит, цена быстро вернется к 66 руб. за доллар США.

Крупные игроки, торгующие фьючерсом доллар/рубль, остаются в коротких позициях. Они сократили 10 081 контрактов, что составляет 0,7% по отношению к пятнице, в результате общее количество контрактов составило 1 406 524.

На них не повлияла ситуация в Керченском проливе. По паре евро/рубль ожидаю снижения до 75,60 руб.