Мы ожидаем нейтрального открытия индекса МосБиржи с умеренным отклонением в пределах 0.3%, вблизи отметки 2310 п. В качестве ближайших поддержек останутся уровни 2300, 2290 п. Значимыми сопротивлениями выступят отметки 2320, 2330 п.

После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначный внешний фон, сложившийся сегодня утром.

Во второй половине дня привычным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Некоторое влияние на локальный рынок может оказать вечерняя публикация ноябрьского значения индекса потребительского доверия в США (18.00 МСК). Кроме того, инвесторы и спекулянты будут наблюдать за развитием международного конфликта, связанного с инцидентом в Керченском проливе.

В минувший понедельник основные российские фондовые индексы МосБиржи (-1.47%) и РТС (-2.64%) вновь закрылись с сильным неравномерным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Их вчерашнее падение состоялось в противовес существенно улучшившемуся внешнему фону. На этот раз стимулом для масштабной просадки локального рынка акций и отечественной валюты послужило резкое осложнение двусторонних отношений РФ и Украины в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Задержание трех военных кораблей Украины с применением оружия выглядит как очень тревожный сигнал, за которым могут последовать неприятные внешнеполитические последствия. Совет Безопасности ООН уже отклонил предварительную российскую повестку заседания, которая была сформулирована как «Нарушение границ РФ». Между тем, в Европейском парламенте планируется обсуждение возможности введения ограничительных мер против России в связи со сложившейся ситуацией. Похоже, что под конец календарного года угроза ужесточения западных санкций в отношении РФ вновь становится очень значимым фактором, который невозможно игнорировать.

В результате активных двухдневных распродаж российских акций среднесрочная техническая картина в индексах МосБиржи и РТС несколько ухудшилась. Однако она пока не выглядит безнадежной. Явным негативным сигналом в пользу сокращения «длинных» позиций стала бы лишь уверенная просадка индекса РТС ниже уровня 1050 п., а индекса МосБиржи — ниже отметки 2250 п.

Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ8) пришли в состояние близкое к паритету по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют нейтральную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне сильной просадки индекса МосБиржи, состоявшейся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с понижением в пределах 1-5% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Существенно слабее рынка торговались бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, —4.46%), Сбербанк-ап (SBERP RM, —2.80%). Для них весьма характерно опережающее падение в моменты усиления санкционных рисков и резкого ослабления обменного курса рубля. Под влиянием указанных факторов обыкновенные акции «Сбербанка» заметно отступили вниз от ближайшего технически значимого уровня 200 руб. Таким образом, они вернулись в среднюю часть своего двухмесячного диапазона 177-206 руб. Сложившаяся техническая картина предполагает дальнейшую консолидацию в границах указанного коридора.

Заметно хуже рынка также закрылись бумаги Татнефть-ао (TATN RM, —2.89%), Татнефть-ап (TATNP RM, —2.03%), Аэрофлот (AFLT RM, —2.50%), Алроса (ALRS RM, —2.27%), Русгидро (HYDR RM, —2.75%), RUSAL plc (RUAL RM, —3.86%), ENPL-гдр (ENPL RM, —3.53%).

Как мы видим, активным распродажам вчера подверглись представители различных секторов. В этом плане закономерной можно назвать лишь слабость взаимосвязанных бумаг ENPL и RUSAL. Вполне очевидно, что усиливающиеся санкционные риски ставят под вопрос возможность отмены уже объявленных ограничительных мер со стороны США против компаний, контролируемых Олегом Дерипаской. Между тем, в течение нескольких последних месяцев мы наблюдали в их отношении неоднократное послабление ранее введенных санкций.

Сильным повышением против падающего рынка выделились акции Polymetal (POLY RM, +4.39%). Вчера они обновили свой десятимесячный максимум. А с начало октября эти бумаги уже прибавили в стоимости порядка 30%. Одним из объективных стимулов для столь позитивной среднесрочной динамики является их предстоящее включение в состав базы расчета индекса MSCI Russia. Оно состоится 3 декабря.

Существенно лучше рынка также закрылись бумаги Роснефть (ROSN RM, +0.44%), ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +0.04%), Магнит (MGNТ RM, +0.84%), Yandex clA (YNDX RM, +1.13%), Полюс (PLZL RM, +0.42%), ОГК-2 (OGKB RM, +1.34%).

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное падение стоимости в пределах 0.3%. Контракты на нефть сорта Brent после заметного вчерашнего прироста подешевели на 0.3%. Фьючерсы на золото балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Японский фондовый индекс Nikkei225 подрос на 0.8%. Гонконгский Hang Seng потерял 0.15%.

С учетом сильного вечернего закрытия рынка акций в США, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное.