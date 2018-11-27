Перед открытием российского рынка сегодня формируется умеренно негативный внешний фон. На фоне эскалации конфликта между Украиной и Россией инвесторы активно продавали отечественные активы. Снижение затронуло не только рубль и долговой рынок, как это часто наблюдалось в рамках года, но и индексы. Киев сообщил о введении военного положения, а повестка заседания Совбеза ООН, предложенная Россией, была отклонена. С критикой действий Кремля выступила Европа и США, при этом осуждающее заявление Белого дома от лица Помпео, на наш взгляд, было относительно мягким. Он призвал президентов 2 стран решить вопрос, не упомянув про санкции или участие США в вопросе.

Сегодняшний день, на наш взгляд, будет определяющим. Если анонса новых ограничений не последует, а Россия выполнит ряд требований западного сообщества, то покупатели вернутся на рынок. Американские индексы завершили торги в плюсе более чем на 1.5% на фоне рекордных продаж в ходе «киберпонедельника», выручка от которых увеличилась на 17-18% к прошлому году. Лидером торгов стал главный интернет-ритейлер Amazon. Но сегодня, на наш взгляд, S&P500 и Nasdaq могут вернуться к прежним значениям после негативного заявления Трампа по Китаю. Он подтвердил планы, ранее озвученные министром торговли, согласно которым при отсутствии сделки по итогам переговоров на саммите G20 будут повышены с 10% до 25% текущие тарифы и впоследствии введены новые, затрагивающие весь импорт из Китая. Вашингтон займет жесткую позицию на переговорах, поэтому их благоприятный исход вызывает сомнения.

Опрошенные Bloomberg эксперты считают, что во время встречи «двадцатки» будет решен также вопрос ограничения добычи нефти. Они не исключили, что в обмен на снисходительную реакцию США на убийство журналиста, Саудовская Аравия не будет стремиться значительно сокращать производство, что может спровоцировать еще одну волну снижения котировок.

На российской фондовой секции лучше других продолжает оставаться Polymetal, который мы рекомендовали ранее. Потенциал роста до уровней 760-780 сохраняется, поэтому можно докупать бумаги на откатах. «Северсталь» завершила приобретение Яковлевского ГОКа. Добыча железной руды группы из-за этого в следующем году увеличится на 1,3-1,5 млн. тонн, что означает прирост в выручке примерно на 5 млрд. руб. за счет предприятия. При этом капитальные затраты на проект за пять лет составят более 25 млрд. руб., поэтому сейчас новость нейтральна для «Северстали». Сегодня ожидаем финансовые отчеты по МСФО за 3 кв. 2018 от АФК «Система», «Мечела» и Банка «Санкт-Петербург».