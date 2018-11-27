По итогам торгов 26 ноября индекс МосБиржи снизился на 1,47% до 2308,50 п., а РТС упал на 2,64% до 1084,17 п. Отечественный рынок вполне логично отреагировал на события, которые произошли в Керченском проливе. Бумаги Сбербанка, как главной спекулятивной фишки нерезидентов, пострадали наибольшим образом, упав на 4,46%. Более того, усиливаются перспективы потери собственности банка на Украине. Вслед за ними попытались отправиться акции «Газпрома», которые подешевели на 1,49%. Однако на пике панических продаж падение составляло более 3%. Однако логика инвесторов состоит в том, что европейские потребители вряд ли оценят какие-либо перебои с газовым снабжением в зимние месяцы. Примечательно, что в лидерах роста оказались бумаги Polymetal (+4,39%), да и «Полюс» завершил день в плюсе на 0,42%. Подобная ситуация вполне объясняется тем, что в моменты геополитической напряжённости инвесторы склонны выбирать золото или золотодобывающие компании. Картину дня можно дополнить падающими бумагами большинства нефтяников и металлургов, но это уже в большей степени относится к нерешённым проблемам торговых отношений между США и Китаем. В последнее время число прогнозов на замедление мировой экономики существенно выросло, что также ухудшает перспективы отечественных экспортёров. Объём торгов на основной секции Московской биржи составил около 54,33 млрд рублей, что вполне соответствует тревожному дню, но при учёте достаточно скромного падения индекса всё же недостаточно для объявления паники на бирже.

Рубль также оказался заложником геополитики, что помешало ему воспользоваться отскоком котировок нефти. Впрочем, к вечеру и коллеги по сырьевому цеху растеряли свои дневные достижения на фоне усиления позиций доллара на глобальном рынке. В какой-то мере можно говорить о том, что слабость европейской статистики начинает намекать на проблемы с повышением ставки ЕЦБ в конце будущего года. Кроме того, соглашение по выходу Великобритании из Евросоюза ещё может преподнести неприятные сюрпризы в британском парламенте, да и бюджетные проблемы Италии ещё далеки от преодоления, хотя правящая коалиция вроде бы согласилась сократить дефицит с 2,4% до 2,0% в будущем году. В любом случае, доллар находится в фаворитах в периоды неопределённости на рынках.

Американские торги завершились сильным ростом индексов благодаря отличной статистике онлайн-продаж в минувшие выходные. CNBC полагает, что продажи в онлайн-магазинах выросли в «чёрную пятницу» на 23,6%, а Adobe Analytics data указывает на рост в 26,4%. Естественно, что акции Amazon.com отреагировали взлётом на 5,28%. Однако печальным является то, что трафик в обычных магазинах снизился на 9%. Кстати, не всё прошло так гладко, и у некоторых больших онлайн-магазинов были проблемы с доступом из-за наплыва клиентов. General Motors (+4,79%) объявила о закрытии завода в Канаде, а также о других сокращениях персонала и модельного ряда, что проводится в рамках программы сокращения расходов. Достаточно сильный рост также показали бумаги финансового сектора и энергетиков, которые отреагировали на коррекцию нефтяных котировок. Акции Apple подорожали на 1,35%, но уже после закрытия торгов президент США Д. Трамп сообщил, что импортные пошлины могут быть наложены на продукцию Apple, которая производится в Китае. По итогам дня DJIA поднялся на 1,46% до 24640,24 п., а S&P 500 на 1,55% до 2673,45 п.

Настроения в Азии уже не были столь оптимистичными, что можно отнести на счёт свежих заявлений Д. Трампа по поводу импортных пошлин, которые Вашингтон собирается повысить, если КНР не откроет свой рынок для конкуренции. Как минимум администрация США планирует увеличить тарифы на $200 млрд китайского импорта с 10% до 25%. Д. Трамп также подчеркнул, что, скорее всего, откажет в просьбе Пекина не повышать тарифы, пока идут переговоры. Меж тем германская Allianz SE получила одобрение от китайского регулятора на ведение страхового бизнеса внутри КНР. Однако данного шага может оказаться недостаточно, чтобы стать основой для заключения какой-либо сделки между главами США и КНР во время встречи на саммите G20 в Аргентине. К 8:40 мск Nikkei 225 — 21981,90 п. (+0,78%), Hang Seng — 26338,07 п. (-0,14%), Shanghai Composite — 2580,91 п. (+0,20%).

Рост котировок нефти в понедельник на рынке относят к обычной технической коррекции. Меж тем проблема перепроизводства сохраняется и пока признаков её преодоления мало. По данным Reuters, добыча в Саудовской Аравии увеличилась в ноябре до 11,1-11,3 млн баррелей в сутки. Естественно, что производство в РФ и США также находится на рекордном уровне. На рынке говорят, что ограничение добычи по типу прошлого соглашения существенно не повлияет на мировой баланс. То есть если Саудовская Аравия и РФ согласятся убрать с рынка немного лишних баррелей, то показатели производства останутся выше, чем, к примеру, полгода назад. На рынке уже не стоит только вопрос об избытке предложения, но также существуют опасения по поводу падения спроса. Свежие угрозы Д. Трампа по поводу повышения тарифов ставят в неудобное положение товарища Си Цзиньпиня, который редко идёт на уступки под давлением. Соответственно, риски безрезультативных переговоров в рамках G20 существенно возрастают. И немного о золоте. Временный оптимизм на американском фондовом рынке привёл к сокращению резервов SPDR Gold Trust на 1,2 тонны до 761,74 тонн. К 9:00 мск Brent — $60,39 (-0,28%), WTI — $51,34 (-0,56%), золото — $1222,2 (-0,02%), медь — $6032,97 (-0,69%), никель — $10735 (-1,29%).

Индекс доллара снижался на 0,08% до 96,883 п. К 9:00 мск EUR-USD — $1,134 (+0,11%), GBP-USD — $1,281 (+0,05%), USD-JPY – 113,46 (-0,11%).

Внешний фон можно назвать нейтральным, но это далеко не самое главное. Реакция в Европе и США на происшествие в Керченском проливе была весьма сдержанной. Вероятно, что коллективный Запад не готов играть в игры, авторами которых не является сам. Поэтому незначительное падение отечественных индексов становится вполне логичным. Более того, если ситуация сохранится на прежнем уровне, то потери могут быть быстро отыграны. Во всяком случае, поводов для дальнейших активных продаж уже нет, хотя российский рынок может отреагировать на снижение перспектив договорённостей между США и Китаем. Однако, если в одном месте что-то убавится, то в другом обязательно прибавится. Соответственно, сокращение экономических связей КНР и США может означать расширение таковых между КНР и РФ, а это уже позитивно для отечественных акций. Из корпоративных событий предстоящего дня можно отметить отчёты по МСФО от «Мечел», АФК «Система», а также день инвесторов ТМК.