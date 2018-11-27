Заместитель итальянского премьер-министра Сальвини дал понять, что правительство Италии может пойти на некоторые уступки в отношении бюджетного дефицита. Bunds упали, 10Y YTM — 0.36% (+3 бп), а итальянские облигации взлетели в цене, 10Y — 3.24% (-10 бп). UST чуть подешевели, 10Y YTM — 3.05% (+1 бп).

Облигации EM демонстрировали смешанную динамику после длинных выходных. Доходности основных суверенных выпусков выросли на 1-3 бп, за исключением Индонезии, которая закрылась снижением доходности примерно на 4 бп. Доходности суверенных выпусков стран MENA подросли на 3-4 бп, африканских стран — на 6-12 бп.

Суверенные бонды Коста-Рики заметно выросли, после того как Конституционный суд страны подтвердил, что законопроект о повышении налогов не набрал абсолютного большинства голосов для вступления в силу, COSTAR 25 YTM — 7.52% (-60 бп).

Российские евробонды и локальные облигации сильно упали на фоне инцидента в Керченском проливе, доходности суверенных бумаг прибавили 9-12 бп, ОФЗ — 10-14 бп, Russia 29 YTM — 5.29% (+11 бп), 26207 YTM — 8.90% (+12 бп).

Стабилизация высокодоходных облигаций выглядит устойчивой после длинных выходных, например, выпуски GE достаточно уверенно держатся после недавнего ралли, вызванного планами снижения долговой нагрузки. GE perp — 78.80% (+1.0 пп).