Улучшение оценки экономики еврозоны, повышение цен на нефть и «Киберпонедельник» в начале недели увеличили индексы S&P 500 на +1,6% — до 2673,45 и Dow 30 на +1,5% — до 24640,24.

В составе Dow больше рынка дорожал сегмент высоких технологий (Intel, IBM, Cisco, Microsoft, Visa, American Express), финансы (JPMorgan, Goldman, Travelers), производственники (Exxon, Caterpillar, DowDuPont).

В составе S&P подскок котировок сектора ТЭК на +1,7% и его кредиторов в виде финансовой отрасли на +2,1% объяснялся повышением цены нефти Брент к $60/баррель от расширения рисков экспорта из Восточной Европы.

Подорожание сегментов услуг связи на +1,9%, IT на +2,3% и дискреционного потребления на +2,6% связывалось с возвращением уверенности в платёжных системах и мобильной рекламе после успеха «Киберпонедельника». Ещё важно, что кабельщики вернули деньги абонентам после сбоя во время трансляции важного матча в гольфе.

Также наблюдались отскоки среди лидеров падения, таких как Nvidia, после повышения рейтингов. Одновременно обсуждались воспринимаемая перепроданность и инновации, включая систему автономного вождения Drive IX.

Оценка экономики еврозоны улучшилась после комментариев Италии и ЕЦБ. Италия выразила открытость к обсуждению с ЕС целевого уровня по дефициту бюджета ближе к 2% вместо 2,4% от ВВП, на которых настаивала первоначально. Глава ЕЦБ заявил о том, что «есть веские основания быть уверенным в том, что базовая инфляция будет постепенно повышаться в наступающее время. Последние изменения подтверждают более ранние оценки управляющим советом ЕЦБ среднесрочных перспектив инфляции».

Отношение к рискам по ту сторону Атлантики остаётся негативным, судя по тому, что цена золота замешкалась около $1222 за унцию, и доходность 10-летних трежерис держалась около 3,05%. Спрэд между 2-летними и 5-летними трежерис достиг 5 базисных пунктов, хотя 10-летки опережали 3-месячные векселя на 0,67 процентного пункта. Рост пары евро/доллар остановился у 1,1343.

Во вторник на бирже будут говорить об обсуждении партийно-политической элитой Вашингтона нового витка повышения пошлин на ещё $200 млрд импорта из Китая в случае отсутствии договорённости в конце ноября — начале декабря. Одной из пострадавших от них на этот раз может стать Apple, а точнее её поставщики.

В сегменте IT во вторник выходит отчётность salesforce.com. Банковский сектор готовится к выступлению председателя ФРС в среду. Бумаги розницы учтут индекс потребительского доверия Conference Board. Cектор ТЭК и евро будут под давлением после статистики о рекордной добыче в Саудовской Аравии и перед встречей ОПЕК в Австрии на следующей неделе.

По некоторым бумагам достигнуты 50%-ные коррекции, которые частью Уолл-стрит воспринимаются как привлекательные для входа. «Киберпонедельник» развеял некоторые опасения за розницу, на которую приходится значительная часть ВВП США. И всё же, мировые инвесторы не разделяют оптимизма касательно технологического сектора, части дискреционного потребления и ТЭК в связи с усложнением внешнего фона.