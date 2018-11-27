Ключевой этап ноябрьского налогового периода – до 26-го ноября выплачивались НДС, НДПИ и акцизы – абсорбировал порядка 620 млрд руб. с текущих остатков банковской системы. С учетом баланса факторов ликвидности за два последних дня прошлой недели, чистый отток ликвидности в пользу бюджета и вовсе мог превысить 800 млрд руб.

Однако, в отличие от октябрьской налоговой недели, ажиотаж чувствуется не так остро: за неделю до проведения налоговых платежей объем депозитов сократился на 450 млрд руб. (до 1.77 трлн руб.), но при этом спрос на КОБР вырос на 355 млрд руб. (до 1.57 трлн руб.). Помимо этого, с середины ноября динамика Ruonia о/н остается на пониженных уровнях (6.90-7.10%), что при некоторых оговорках (доминировании умеренного интереса локальных банков к средствам корпораций и населения) сигнализирует о комфортных запасах ликвидности на межбанковском рынке.

Обострение нервозности на валютном рынке и в сегменте ОФЗ повысили актуальность «платить» рублевую ставку. В частности, кросс-валютный своп на горизонте 1 год подорожал почти на 14 бп до 8.06%, при умеренной реакции рублевых ставок, процентный базис сузился до непривычных —115 бп. Движение выглядит исчерпанным, однако, резкое ухудшение обстановки на рынках капитала могут провоцировать широкий диапазон колебаний до 14 декабря, когда ЦБ огласит тактику валютных интервенций. Соответственно, занижение покупок останется среднесрочным фактором сужения базиса.