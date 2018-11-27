Доходность 10-летних ОФЗ вчера выросла до 8,90% (+13 б.п.), пятилетних – до 8,55% (+10 б.п.). Продажи рублевых облигаций усилили опасения новых санкций и ухудшения геополитической обстановки после инцидента с украинскими военными кораблями в Керченском проливе. Цены на нефть вчера вернулись выше отметки 60 долл. за баррель по Brent, но это не помогло вернуть спрос на ОФЗ.

Реакция США на события в Керченском проливе оказалась нейтральной. Посланник США в ООН Никки Хейли в понедельник дала понять, что США воздержатся от дальнейших действий и вместо этого поддержат усилия Европы по ослаблению напряженности. Сообщение Н.Хейли показало, что президент Дональд Трамп склонен дистанцироваться от конфликта. В ближайшие дни мы ожидаем, ослабление напряженности по данному вопросу, что может вернуть доходности десятилетних ОФЗ ближе к нижней границе диапазона 8,80 – 8,90%.

Нейтральная реакция США на инцидент в Керченском проливе сегодня может способствовать возвращению покупок в подешевевшие рублевые облигации.