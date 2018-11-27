По итогам понедельника цены нефти и нефтепродуктов ощутимо подскочили. По нефти Брент цена на закрытие была почти на 3% выше, чем на конец прошлой недели. И все же подскок был пока достаточно умеренным, даже по отношению к падению в предыдущий день торгов. Некоторую сдержанность росту нефтяных цен придавал рост индекса доллара.

Другим сдерживающим фактором для роста цены стало развернутое обсуждение на страницах The Wall Street Journal ситуации с растущими поставками сланцевой нефти США на побережье Мексиканского залива. По их данным, в течение ближайших 18 месяцев новые терминалы в самом богатом сланцевом бассейне Permian добавят около 2 Мб/д на побережье Мексиканского залива. Так что эта ожидаемая мировым рынком сланцевая нефть будет продолжать оказывать давление на цены в ближайшие 2 года.

Пока поставки нефти на побережье сдерживает недостаток трубопроводных мощностей. Когда они будут достроены, мировой рынок вплотную ощутит давление дополнительных 2 Мб/д сланцевой нефти США. На сегодня из-за неготовности инфраструктуры внешних поставок сланцевая нефть сильно давит на внутренние цены, опуская их существенно ниже цены европейской нефти. Напомним, что за последние два с небольшим года объемы добычи нефти в США выросли на 3 Мб/д. Скоро рынок узнает очередные оперативные данные по динамике запасов и добычи нефти в США.

В понедельник важным новостным фоном для движения цен нефти были сообщения о планах Саудовской Аравии с начала декабря пойти на сокращение добычи нефти. Страна обещала обеспечить сокращение добычи против ноябрьских уровней на 0,5 Мб/д. Правда все обращают внимание, что для создания себе комфортного уровня отсчета СА в ноябре максимальными темпами наращивала добычу. В результате в некоторые дни она подходила к своим абсолютным максимумам дневной добычи, составляющей для СА 11,2 Мб/д. А среднее значение добычи нефти Саудовской Аравии за ноябрь по состоянию на 21 число составляло 10,9 Мб/д. Напомним, что СА в 2017 и начале 2018 года добывала по 9,95 Мб/д, а до принятия предыдущего соглашения 1916 года добыча была примерно на 0,5 Мб/д выше.