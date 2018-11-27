На этой неделе геополитика вновь оказалась в центре внимания, став причиной продажи российских бумаг иностранными инвесторами в ходе вчерашних торгов. При этом локальные игроки не спешили покупать на текущих уровнях, хотя при приближении дальнего конца кривой к 9%-й отметке спрос со стороны российских институциональных инвесторов все же немного усилился. Наибольшее давление пришлось на сегмент кривой 6–16 лет, сместившийся вверх на 10–17 бп. Однако торговая активность в целом была не очень высокой: объем сделок с ОФЗ на Московской бирже составил 16,8 млрд руб., лишь немного увеличившись по сравнению с пятницей (14 млрд руб.). ОФЗ-26207 (YTM 8,91%) и ОФЗ-26212 (YTM 8,89%) подешевели на 0,6–0,7 пп. Выпуски со сроком обращения 1–6 лет прибавили в доходности 4–10 бп, так что наклон кривой еще больше увеличился. Учитывая, что основная доля иностранного присутствия сосредоточена в дальнем конце кривой, такая динамика, на наш взгляд, говорит о том, что нерезиденты продолжают выступать в качестве нетто-продавцов российского локального долга. Между тем флоутеры и линкеры вчера выглядели лучше бумаг с фиксированным купоном: по итогам дня они закрылись на уровнях пятницы – кроме ОФЗ-52001, который все же подешевел на 0,3 пп. На долговых рынках большинства других развивающихся стран рост доходностей 10-летних бумаг не превысил 1–3 бп. Исключение составила Бразилия, облигации которой на фоне ослабления реала выросли в доходности на 15 бп.

Сегодня будут объявлены параметры аукционов по размещению ОФЗ. На наш взгляд, учитывая ухудшение настроений инвесторов в последние два дня, Минфин может сократить объем предложения до 10 млрд руб. (против 20 млрд руб. на прошлой неделе), а также, скорее всего, предпочтет выставить на аукцион более короткие бумаги. В качестве вероятных кандидатов на размещение нам видится, например, набор из флоутера ОФЗ-29012 и выпуска с фиксированным купоном ОФЗ-25083. С технической точки зрения поддержку аукционам может оказать предстоящая на этой неделе выплата купонов по трем выпускам ОФЗ на общую сумму 13,3 млрд руб.