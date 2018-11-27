Пара EURUSD оставалась довольно стабильной в понедельник, сегодняшний день не богат на макроэкономические данные. Выход негативных данных по индексу делового климата IFO в Германии (102 пункта вместо ожидавшихся 102.3) накануне создал дополнительные опасения относительно замедления европейской экономики. Данный негатив был компенсирован заявлением представителей итальянского правительства о готовности пересмотреть дефицит бюджета в сторону его уменьшения (до 2% ВВП по сравнению с ожидавшимися ранее 2.4%), а также комментариями главы ЕЦБ Драги в европейском Парламенте о временном характере текущего замедления европейской экономики. В фокусе рынка сегодня будут заявления представителей ФРС, в которых могут прозвучать новые сигналы о возможном менее агрессивном, чем предполагалось ранее, повышении ставок американским регулятором. Данная риторика может несколько ослабить позиции доллара. Заявления Трампа накануне повысили неопределенность относительно исхода переговоров американского и китайского лидеров в рамках саммита Большой двадцатки. Трамп вновь подтвердил готовность ввести дополнительные пошлины на китайские товары в отсутствие прорывных договоренностей с китайской стороной. Дальнейшая динамика валют развивающихся стран будет зависеть от итогов встречи и от риторики ФРС.

В ходе торгов в понедельник на российском рынке преобладали негативные настроения ввиду обострения конфликта между Россией и Украиной. На этом фоне рубль потерял позиции в паре с долларом и евро: USDRUB закрылся в районе отметки 67.15, EURRUB — 76.15. Кроме того, индексы РТС и МосБиржи вчера снизились на 2.25% и 1.32% соответственно. В рамках заседания Совета Безопасности ООН представители западных стран призвав обе стороны конфликта к его деэскалации. За введение санкций в отношении России вчера высказывались только представители украинских властей, в то время как западные лидеры не поддержали данную риторику. Таким образом, пока инцидент не получает явных экономических последствий, что может стать поводом для снижения давления на рубль на сегодняшних торгах. В текущих условиях краткосрочное направление российского рынка снова будет определять геополитическая обстановка и санкционный вопрос. Чистая спекулятивная позиция по рублю по данным Чикагской биржи по итогам недели осталась практически неизменной. В условиях вновь возросших для России геополитических рисков инвесторы вряд ли в ближайшее время будут проявлять заметный аппетит к российским активам.